Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 25 şüpheli gözaltında
Adıyaman merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 25 zanlı yakalandı.
KAYSERİ
KAYSERİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 13 eski polise yönelik operasyon başlatıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY ile bağlantılarından dolayı farklı tarihlerde KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları belirlenen 13 eski emniyet personeli hakkında Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kayseri merkezli Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da operasyon başlatıldı.
12 İLDE FETÖ’NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 ilde 20 kişi için gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9’u görevde, 3’ü açığa alınan, 4’ü meslekten ihraç edilen, 1’i emekli, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 sivil mahrem abi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 üsteğmen, 11 astsubay, 1 askeri okul eski öğrencisi, 2 sivil mahrem abiyi yakalamak için bu sabah saatlerinde Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri ve Adana’da operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İZMİR
FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf askerlerin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Tem Şubesi tarafından yapılan operasyonda, FETÖ ile ilgili mahrem yapılanmalar tarafından büfe telefonları ile aranarak irtibat kurulduğu tespit edilen, aralarında çoğunluğu aktif olarak görevde olan Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinde subay (üsteğmen) ve astsubaylarında bulunduğu 41 şahsa yönelik İzmir merkezli Ankara, Manisa, İstanbul, Adana, Balıkesir Konya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Ayrıca, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olan Bylock’u kullandığı ve terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren üniversite ve hastanelerde doktor ve öğretim görevlisi olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen 24 şüpheliye yönelik İzmir merkezli Şanlıurfa, Sinop, Diyarbakır, Uşak, Kütahya ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Her 2 operasyonla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
BYLOCK OPERASYONU
İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle aralarında özel bir üniversitede çalışan akademisyenlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
ADIYAMAN MERKEZLİ OPERASYONDA 25 ZANLI YAKALANDI
ADIYAMAN merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 25 zanlı yakalandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kırıkkale'de 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında mütevelli heyeti üyeleri, sohbet imamlarından M.O, H.E.S. "talebe mesulü" olduğu belirlenen H.S. ve R.A'nın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 2 zanlı ise aranıyor.
59 ESKİ POLİSE GÖZALTI KARARI
ADANA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’yeÿyönelik düzenlenen operasyonda,ÿKHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı verildi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğüÿFETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden yola çıkılarakÿKHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Adana merkezli 8 ilde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda, çok sayıda şüpheliÿgözaltına alındı. Adana’da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya getirileceği belirtildi.
80 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındanÿFETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütünÿTürk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına ’mahrem imamlık’ yaptığı ileri sürülen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için bu sabah 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonların sürdüğü belirtildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve polisin yaptığı araştırma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına ’mahrem imamlık’ yaptığı ileri sürülen kişilerin kimlikleri belirlendi.ÿ Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mensuplarına ’Molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mensubu’ gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptığı belirlenen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine bugün Konya merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.
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