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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA) - ENES CAN
25.09.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yargılanıyordu! ‘Ankesör’den çıktı...

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Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yargılanıyordu! ‘Ankesör’den çıktı...

FETÖ'nün sözde ‘TSK İmamı’, darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada ‘görevi kötüye kullanma’, ‘suç delillerini yok etme veya gizleme’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından yargılanan Astsubay İlyas Kaytancı ‘ankesör’den çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK İmamı", darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada “görevi kötüye kullanma”, "suç delillerini yok etme veya gizleme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yargılanan Astsubay İlyas Kaytancı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “ankesör” soruşturması kapsamında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.     

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatları kullananlara yönelik yürütülen soruşturması sürüyor.     

Savcılığın son araştırma ve incelemesinde FETÖ'nün "ankesör" soruşturmasından bilindik bir isim daha çıktı. FETÖ'nün sözde “TSK imamı” firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili aralarında asker, polislerin ve eski başbakanlık müşavirinin de bulunduğu 28 sanık hakkındaki davada yargılanan Astsubay İlyas Kaytancı'nın örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattan arandığı ortaya çıktı.     

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli İlyas Kaytancı hakkında hazırladığı sevk yazısında, örgütün hücre yapılanması ve ankesör-sabit kontörlü hatlara ilişkin detaylı bilgilere yer verirken, şüphelinin örgütsel aranma modeline uygun olarak ve örgütsel bağ dışında açıklanmayacak şekilde delillerin bulunduğu belirtildi.     

Sevk yazısında, ayrıca olay tarihinde ve halen muvazzaf olarak görev yapan şüpheli hakkında terör örgütününü sözde “TSK imamı” olan ve 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden "Namık" kod adlı Adil Öksüz'ün, darbe girişimi akabinde serbest bırakılması sürecindeki eylemleri nedeniyle “görevi kötüye kullanma”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “suçluyu kayırma” suçlarından Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı anımsatıldı.     

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanması talep edildi.     

Savcılığın talebini inceleyen İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Kaytancı'nın tutuklanmasına karar verdi.     

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