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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.12.2018 - 17:39, Son Güncelleme:

Adil Öksüz'ün baldızının cezası belli oldu

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Adil Öksüz'ün baldızının cezası belli oldu

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında açılan davada FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tetik ile avukatı ve yakınları katıldı. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede sundukları sanığın "anayasayı ihlal" suçundan beraat, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrar ettiklerini söyledi. 

Söz verilen sanık Tetik, esas hakkındaki savunmasında, ailesinden birçok kişinin ceza aldığını ve tutuklu bulunduğunu belirterek, "ByLock kullanmadım. Hiçbir örgüte üye değilim. Adil Öksüz ile ilgili bu süreçte yeterince yıprandık. İddiaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi. Sanığın avukatı da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini vurgulayarak, müvekkilinin beraatini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise lehe olan hususların kullanılmasını talep etti. Sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan ise beraatına hükmetti. 

İddianameden 

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Adil Öksüz'ün baldızı sanık Belkıs Nur Tetik hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Sanık Tetik'in, eniştesi olması nedeniyle Adil Öksüz'ün örgüt içerisindeki konumunu bileceği, aynı apartmanda ikamet ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi: 

"Tetik'in, Adil Öksüz'ün haziran ayında eşi Aynur Öksüz'ü Amerika'ya bırakıp geldiğini ve 13 Temmuz 2016'da siyah renkli bir araçla Ankara'ya gittiğini bildiği, Öksüz'ü ailesi ile birlikte yaşadığı ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır. Sanığın örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini, hedef ve yöntemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, gerek görevi sırasındaki şahsi gerek mali faaliyetleri dolayısıyla terör örgütüne finansman sağladığı anlaşılmıştır." 

İddianamede ayrıca, sanık Tetik'in "ByLock" programının kullanıldığının tespit edildiği aktarılarak, Tetik'in Bank Asya'da hesabının bulunduğu, hesabını aktif kullandığı belirtilmişti. 

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