ADD’nin 27 Mayıs tweet’ine çifte soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç ve suçluyu övmekten resen soruşturma başlatırken, İçişleri Bakanlığı da idari soruşturma için mülkiye müfettişi görevlendirdi. Dernek önceki gün, “Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı” mesajını paylaşmıştı.

ADD, ‘darbe övgüsü’ olarak nitelendirilen tweet’le ilgili açıklama yaptı. Açıklamada tweet’in ADD Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi, onayı olmadan paylaşıldığı ifade edildi. Paylaşımın, ADD kurumsal kimliğini ve görüşünü yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, “Tweet derhal kaldırılmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi. ADD’nin tüm darbelerin karşısında olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Bugün Atatürkçü Düşünce Derneği’ne saldırarak, aslında seçim sürecinde mağduriyet algısı oluşturmak isteyenler, ne yazık ki FETÖ’cü, darbeci zihniyetin temsilcileridir” ifadesi yer aldı.