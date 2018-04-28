'Adayımızı 500 bin imza ile belirleyeceğiz'

Partisinin ‘Seçim 2018 Atılım Toplantısı’nda konuşan Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde yaşananların, tarihe en garip ve çelişkili seçim arifesi olarak geçeceğini belirtti. Siyasete ‘sen, ben’ kavgasının hâkim olduğunu savunan Karamollaoğlu, “Biz şahısların üzerinde durmayız. Elbette, nihayet aday olarak birisi çıkacak veya partiler bir kişiyi aday gösterecekler” dedi. Karamollaoğlu, şunları söyledi:



PSİKOLOJİK OLARAK EN HAZIR BİZİZ

“Biz geliyoruz. Onun için seçim bu kadar erkene alındı, baskın seçim haline getirildi. Olağanüstü bir şey mi var ki 55 güne sığdıracaksın ve arkasından dönüp bize ‘Hani hazırdınız’ diyeceksin. Psikolojik olarak seçime en hazır parti Saadet Partisi’dir. Burada en ufak bir tereddüdümüz yok. Seçimde en iyi neticeyi alacak olan parti de Saadet Partisi. Partimizin seçimlerden en büyük başarıyla çıkmasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz. Onun başarılı olması için gayret göstereceğiz.”