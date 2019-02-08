Aday yoksa kurulda temsilci de olmayacak
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir sonucu olarak gündeme gelen ‘seçim ittifakları’, genel seçimlerde hazırlanan İttifak Yasası’na göre hayata geçirilirken, yerel seçimlerde bir yasal altyapının olmaması hem Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) hem de partilerde uygulamaya ilişkin karışıklığa neden oldu. Yetkililer önlerine çıkan her yeni konuda karar almak ve yöntem belirlemek zorunda kaldıklarını belirttiler.
MİLLET İTTİFAKI ETKİLENECEK
Bu konudaki bir sorun da ‘ittifak yapılan yerlerde’ partilerin seçim kurullarında nasıl temsil edileceği konusunda yaşandı. YSK, yapılan başvurular üzerine karar almak zorunda kaldı. Buna göre, tam ittifak yapılan yerlerde örneğin hem belediye başkanı hem de belediye meclis üyeliklerinde ittifak yapılan yerlerde, ‘seçime katılmayan partinin’ seçim kurullarında yer alıp almayacağı konusu gündeme geldi.
YSK, İl Seçim Kurulu’nda tüm partilerin temsil edileceğine, ‘tam ittifak yapılan yerlerde’ seçime katılmayan ortağın, İlçe Seçim Kurulu’nda temsil edilmemesine karar verdi. Bir seçim çevresinde hiçbir seçime girmeyen partinin, kurulda temsilcisi bulunamayacak. Bu durum CHP ve İYİ Parti arasındaki ‘Millet İttifakı’nı etkileyecek. Çünkü, CHP ile İYİ Parti’nin yaptığı ittifak modelinde, hem belediye başkanı hem de belediye meclis üyelikleri ‘ortağa’ bırakılıyor. Bu durumda, CHP veya İYİ Parti, aday çıkarmadığı yerdeki seçim kurullarında yer alamayacak.
AK PARTİ VE MHP’DE SORUN YOK
‘Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP, belediye başkanlıklarında ittifak yapmasına karşın belediye meclis üyeliklerinde ittifak yapmadığı için her durumda temsil edilecekler. ‘Cumhur İttifakı’ partileri, belediye başkanı dışında diğer seçimlerde kendi listesini hazırlıyor. Bu nedenle, İlçe Seçim Kurulu’nda hem AK Parti hem de MHP temsilcisi olacak.
ÇİFT BAŞLI KAMPANYA
Cumhur İttifakı ise seçim kampanyasının nasıl sürdürüleceğiyle ilgili karmaşa yaşıyor. Belediye başkanlıklarının ittifak ortağına bırakıldığı yerlerde ortaklar, kendi belediye meclis üye listesini hazırlayacağı için, kampanyada kendisine oy isteyecek. Çünkü belediye meclis üyeliklerine verilen oy, partinin o bölgede alacağı desteği gösterecek. Örneğin AK Parti, aynı yerleşim yerinde, belediye başkanı için ortağına, belediye meclis üyelikleri için kendi partisine oy isteyecek. Bu kampanyanın yürütülmesinde güçlük çıkartacağı için seçmenin de kafasını karıştıracak.
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