Aday listeleri bugün YSK’da
Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler, aday listelerini bu akşam saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunacak. AK Parti, bugüne kadar 1297 başkan adayı açıklarken, CHP’nin aday sayısı 900’ü geçti.
YSK seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini, bugün en geç saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kurullarına teslim edecek.
Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini, yine bugün saat 17.00’ye kadar il seçim kurullarına vermesi gerekecek.
KESİN LİSTELER 3 MART’TA
Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişiler de adaylık için başvurularını aynı saate kadar yapacak. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca 22 Şubat’ta ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri, 3 Mart’ta ilan edilecek.
30 BÜYÜKŞEHİRDE CUMHUR İTTİFAKI
Şu ana kadar kesinleşen listelere göre AK Parti, aralarında il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının da bulunduğu 1297 belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde işbirliği yaparken, büyükşehirlerin yanı sıra 20’ye yakın ilde de ittifak yapılması gündemde. MHP ise şu ana kadar 3’ü büyükşehir, 50’si il ve 862’si ilçe ve belde olmak üzere 915 aday açıkladı. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde AK Parti’nin adaylarını destekleyecek.
22 BÜYÜKŞEHİRDE MİLLET İTTİFAKI
Millet İttifakı’nda da bugüne kadar CHP ile İYİ Parti arasında 22 büyükşehirde işbirliği kararı alındı. CHP, bugüne kadar 18’i büyükşehir, 38’i il olmak üzere 900’den fazla aday belirledi. İYİ Parti’de ise aday listesine son şekli veriliyor. Partide şu ana kadar 14’ü büyükşehir, 28’i il, 403’ü ilçe ve 98’i belde olmak üzere 543 aday belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde CHP aday çıkarırken, İYİ Parti’nin aday çıkaracağı büyükşehirler arasında Konya, Kayseri, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep gibi iller bulunuyor.
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