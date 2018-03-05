"Aday çıkaracağımız kesin"

Fox TV’de dün sabah Çalar Saat programına katılan Karamollaoğlu, son gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

BORÇLANMAK MI MİLLİ?

“Bugün Türkiye’nin gidişatı bizi endişelendirdiği için bir değişikliğe ihtiyaç var. Son zamanlarda AK Parti ile MHP arasında bir ittifak sağlandı ve buna ‘milli’ dediler. Ben de sorgulama ihtiyacı gördüm. Çünkü biz 50 yıldır milliyiz. Borçlanmak mı milli, cari açığı sürekli yükseltmek mi milli? Kendilerini milli olarak tarif edebilirler, ama kendilerinin dışındakileri gayrimilli, hele hele de ‘hainler’ gibi bir sıfatla tasnif etmeye kalkarlarsa ben ona isyan ederim.

OHAL’in çok uzaması endişe verici. OHAL 9 aydan ileriye gittiği zaman başka kurallara ihtiyaç var. Mesela Meclis’in 4’te 3’ü evet demeli. Çünkü OHAL, olağan hale gelince hukuk rafa kalkıyor.

NEYİN ÜZERİNDE İTTİFAK?

Biz seçime giderken ‘Kendi Cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız’ dedik. İki; güçlü bir parlamento istiyoruz ki bu düzenlemeler yeniden ele alınsın. Şimdi bu ittifak neyin üzerinde ittifak? Sadece Cumhurbaşkanı tek yetkili olacak, parlamento etkisiz ve yetkisiz olacak, yargı da maalesef doğrudan doğruya yürütmenin etkisi altında kalacak. Biz bunu Türkiye’nin geleceği için doğru bulmuyoruz. Bu bir pazarlık konusu olmaz, bununla pazarlık yapılmaz.

(Erdoğan’ın bakanlık teklifi oldu mu?) Kesinlikle hayır, böyle bir teklife, böyle bir pazarlığa girmeyeceğimizi bildikleri için böyle bir teklif gelmedi. İttifak olabilir mi; olabilir. Nasıl olur; bütün politikalar değişir, bizim dediğimiz noktaya gelir. O zaman olur.

Saadet Partisi bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak, o kesin.

(Abdullah Gül’ü mü istiyorsunuz?) Oturup da biz bu konuları hiç görüşmedik. Ancak Abdullah bey adaylardan biridir. Şu anda kendisinin bir defa ‘Ben adayım’ demesi lazım, sonra da bizim tabanımızın benimsemesi lazım. Sadece bizim tabanımız yetmez. Türkiye’de bugünkü gidişatı değiştirecek aday, ancak bizden çıkar.”