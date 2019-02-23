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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)
23.02.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Adana'daki bahis çetesi hakkında yeni gelişme

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Adana'daki bahis çetesi hakkında yeni gelişme

ADANA merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında çete lideri R.O.'nün de bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları belirlenen şüphelilerin, bin 520 hesap üzerinden 35 milyon TL'lik para hareketi gerçekleştirdiği tespit edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Adana, İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 4'ü kadın 111 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNLÜK 400 BİN LİRA GELİR ELDE ETTİLER

Yapılan incelemede bahis çetesinin kullandığı bin 520 hesapta bugüne kadar 35 milyon TL para hareketi olduğu tespit edildi. Polis, şüphelendiği bin 242 hesabı da mercek altına aldı. Yasa dışı bahisten elde edildiği belirlenen 868 bin 500 TL ile 2 milyon 155 bin TL değerindeki 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 TL değerindeki gayrimenkule el konuldu.

ÇETEYİ, KKTC'DEN YÖNETTİ

Bahis çetesinin liderliğini yapan Riber Oktay'ın(44), KKTC'de ofis kiraladığı ve çeteyi buradan yönettiği anlaşıldı. Yasa dışı bahis oynatarak günde ortalama 400 bin TL gelir elde eden Oktay'ın hesaplarını kullandığı kişilere aylık 5 bin TL ödeme yaptığı, 1 kişinin farklı bankalarda 7, 8 hesabı olduğunu tespit edildi.  Çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığı saptandı. Bu hesaplara bloke kondu.

Emniyetteki işlemleri tamamamlanan 111 kişiden 16'sı savcılıkta alınan ifadesinin ardından, 61'i ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çete lideri Riber Oktay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi ise tutuklandı.

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