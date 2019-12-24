Adana'da sağanak yağış! Araçlar suda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün su baskınları ve sel riski uyarısında bulunduğu Adana’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle kentin farklı bölgelerinde sokak ve caddelerde su baskınları yaşandı.

Merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde etkili olan su baskınlarında çok sayıda araç suda kaldı. Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle Atatürk Caddesi’nde servis minibüsüyle suda kalan İlker Oflaz’ın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Servisteki işçilerin itfaiye yardımıyla araçtan indirildiğini anlatan Oflaz, minibüsün bir anda durduğunu ve çalışmadığını söyledi. Suda kalan bazı otomobillerin ise itilerek çıkartıldığı görüldü.

Yağmurun etkisini sürdürdüğü Adana’da ekiplerin can ve mal kaybını önlemek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.