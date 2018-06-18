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    Adana'da sağanak; ev ve araçlar sular altında kaldı

    DHA
    18.06.2018 - 16:17 | Son Güncelleme:

    Adana’da sağanak nedeniyle caddelerdeki çok sayıda araç sular altında kaldı, bir binanın istinat duvarı çökerken, bodrum katlardaki evleri de su bastı.

    Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da haziran yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak nedeniyle çok sayıda mahallede su taşkınları yaşanırken merkez ilçelerde bulunan Öğretmenler Bulvarı, Fazlı Metin Bulvarı, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı, Hilmi Kürklü Bulvarı, Dr, Sadık Ahmet Bulvarı’nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafiğin felç olduğu caddelerde bazı araçlar sular altında kaldı. Çukurova ilçesindeki Belediyeevleri Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Bodrum kattaki çok sayıda evi de sular bastı. Kentteki sağanak aralıklarla devam etti.

    Adanada sağanak; ev ve araçlar sular altında kaldı

    Adanada sağanak; ev ve araçlar sular altında kaldı

     

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    Etiketler: su baskını , son dakika , haberler
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