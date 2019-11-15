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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- İHA
15.11.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Adana'da 'pes artık' dedirten hırsızlık

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ADANA'da, durdurduğu otomobil sürücüsüne hamile olduğunu söyleyip yardım istedikten sonra, sürücü Fikret E.'nin çantasını çalan Tülay Y. (22) ile Leman K. (20), yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde 7 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, Tülay Y. (22) ve Leman K. (20) D-400 karayolunda bekleyerek gecen otomobillere el kaldırmaya başladı.

Bir süre sonra Fikret E. kadınların yanında durdu. Tülay Y. hamile olduğunu eve gitmesi gerektiğini ancak parasının olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Fikret E. kadınları otomobiline aldı. Fikret E. Sezai Karakoç Bulvarına geldiği sırada zanlılar şahsı oyalayarak araçtaki içinde 100 lira para, kredi kartları ve tabancasının olduğu çantasını alıp kırmızı ışıkta durduğu sırada da otomobilden atlayıp kaçmaya başladı.

Büyük şaşkınlık yaşayan Fikret E. kadınların arkasından koştu ama yakalayamadı.

Bunun üzerine Fikret E. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis yaptığı güvenlik kamerası çalışmasında kadınların kimliğini ve adresini tespit etti. Polis iki kadını da yakalarken, şahsın çantasını da buldu.

Zanlı kadınlar emniyete getirilerek ifadesi alınırken çanta ve içindeki malzemede Fikret E.'ye teslim edildi.

Kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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