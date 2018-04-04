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    Adana'da mide bulandÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼! GÃ¶zlerine inanamadÄ±larâ€¦

    ADANA (Ä°HA)
    04.04.2018 - 14:32 | Son GÃ¼ncelleme:

    Adana'da bir at arabasÄ±nÄ±n rÃ¶morkunda kesilmiÅŸ halde at ve eÅŸek etleri ile kemikleri bulundu. ZabÄ±ta ekipleri at ve eÅŸek etlerini aÃ§Ä±lan kuyuya gÃ¶merken, olayla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±Â

    Adana'da bir at arabasÄ±nÄ±n rÃ¶morkunda, kesilmiÅŸ halde at ve eÅŸek etleri bulundu. YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi, Koza Mahallesi'nde bir vatandaÅŸ 2 kiÅŸinin at arabasÄ±nÄ±n rÃ¶morkunda kesilmiÅŸ at ve eÅŸek etlerinin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce, polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis verilen adrese geldiÄŸinde at arabasÄ±yla at ve eÅŸek eti taÅŸÄ±yan kiÅŸileri kÄ±sa sÃ¼ren kovalamacanÄ±n ardÄ±ndan durdurup yakaladÄ±. ÅžÃ¼phelinin atÄ±na el konurken, rÃ¶morkta bulunan at ve eÅŸek etlerinin yok edilmesi iÃ§in zabÄ±ta ekiplerine haber verildi.

    GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 ÅŸÃ¼pheli polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olay yerine gelen zabÄ±ta ekipleri ise boÅŸ bir arazide Ã§ukur aÃ§arak at ve eÅŸek etlerini buraya gÃ¶mdÃ¼.

    Adana'da, alÄ±nan Ã¶nlemlere raÄŸmen bir tÃ¼rlÃ¼ at ve eÅŸek kesimlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilemiyor.

    Etiketler: at eti , at arabasÄ± , rÃ¶mork , gÃ¼ndem
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