Adana'da mide bulandÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼! GÃ¶zlerine inanamadÄ±larâ€¦

Adana'da bir at arabasÄ±nÄ±n rÃ¶morkunda, kesilmiÅŸ halde at ve eÅŸek etleri bulundu. YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi, Koza Mahallesi'nde bir vatandaÅŸ 2 kiÅŸinin at arabasÄ±nÄ±n rÃ¶morkunda kesilmiÅŸ at ve eÅŸek etlerinin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce, polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis verilen adrese geldiÄŸinde at arabasÄ±yla at ve eÅŸek eti taÅŸÄ±yan kiÅŸileri kÄ±sa sÃ¼ren kovalamacanÄ±n ardÄ±ndan durdurup yakaladÄ±. ÅžÃ¼phelinin atÄ±na el konurken, rÃ¶morkta bulunan at ve eÅŸek etlerinin yok edilmesi iÃ§in zabÄ±ta ekiplerine haber verildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 ÅŸÃ¼pheli polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olay yerine gelen zabÄ±ta ekipleri ise boÅŸ bir arazide Ã§ukur aÃ§arak at ve eÅŸek etlerini buraya gÃ¶mdÃ¼.

Adana'da, alÄ±nan Ã¶nlemlere raÄŸmen bir tÃ¼rlÃ¼ at ve eÅŸek kesimlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilemiyor.