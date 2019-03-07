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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.03.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Adana'da kavga korkunç sonla bitti! Hastanede neşterli dehşet

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Adana'da kavga korkunç sonla bitti! Hastanede neşterli dehşet

ADANA'da sağlık meslek lisesi öğrencisi iki kız arkadaşın sosyal medyada birbirlerinin canlı yayınlarını sabote etme kavgası acil serviste yüz yüze kavgaya dönüşünce, kızlardan birinin diğerini neşterle kesti.

Olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık meslek lisesi öğrencisi Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü.(19) bir süre önce Instagram üzerinden canlı yayın yaparken birbirlerinin canlı yayınını sabote etme yüzünden sosyal medya üzerinden tartışıp kavga etti.

'GEL BURADA GÖRÜŞELİM' DEDİ...

Kız öğrencilerden Ü.N.Ü. diğer öğrenciye sosyal medyadan mesaj göndererek nerede olduğunu söyleyip yanına gelmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Ç.A. da Yüreğir Devlet Hastanesi'nde staj yaptığını yazarak "gel burada görüşelim" dedi. Bir süre sonra Ü.N.Ü. hastanenin acil servisine geldi. Kız öğrenciler burada tartışmaya başladı.

NEŞTERLE YÜZÜNÜ, ELİNİ KESTİ...

Kız öğrencilerin tartışması kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ü.N.Ü., Ç.A.'ya tokat attı. Bunun üzerine Ç.A. yanında bulunan neşteri çıkartarak Ü.N.Ü.'nün yüzünü, elini ve vücudunun değişik yerlerini kesti. Daha sonra da olay yerinden kaçtı. Ü.N.Ü.'ye ise acil serviste müdahale edildi. Yaralanan Ü.N.Ü. daha sonra da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Ç.A. ise polis merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kız öğrencinin yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada ifadesi alınan kız çocuğu daha sonra adliyeye sevk edildi. 

Sosyal medyada tartışdığı arkadaşını neşterle kesti
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