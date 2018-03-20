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    Adana'da gece yarısı eczaneyi kundakladılar

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 07:32 | Son Güncelleme:

    ADANA’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından benzin dökülüp, ateşe verilen eczanenin depo kısmında, maddi zarar meydana geldi.

    Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi’nde meydana geldi. Gece sese ve dumana uyanan Suriyeli aile, dışarı çıktıklarında evlerinin yanındaki eczanenin deposunun yandığını, sokaktan da birilerinin kaçarak uzaklaştığını görünce itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi.

    Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, eczanenin yakınında biri boş, diğeri benzin dolu iki pet şişe bulundu. Maddi zarar neden olan yangının ardından yapılan ilk incelemede eczanenin deposunun benzin dökülerek kundaklandığı belirlendi.

    Etiketler: adana , eczane , maddi zarar , gündem
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