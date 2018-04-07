Şeytanın aklına gelmez! Cezaevine girmemek için hamilelik oyunu

Adana'da, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yengesinin cezasını erteletmek için hamileliğini kullanarak onun yerine teslim olan kadın, evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı. İncelemede 3 aylık hamile kadının, nüfus cüzdanına yengesinin fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi.

Adana'da, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yengesinin cezasını, hamilelik nedeniyle 2 yıl erteletmek istediği iddiasıyla adliyeye giderek teslim olan kadın gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, 3 aylık hamile Emine G. (40), Adana Adliyesi'ne gelerek hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirterek, infaz edilmesini istediğini söyledi. İnfaz Bürosu ekipleri, Emine G'nin kimliğindeki fotoğrafın sonradan yapıştırılmış olabileceği konusunda şüphelendi. Parmak izi aldırılan Emine G'nin, yengesi Sürmeli G'nin nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi. "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan gözaltına alınan kadının, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 çocuğu olan Sürmeli G'nin cezaevine girmesini istemediği, hamileliği sayesinde yengesinin cezasını 2 yıl erteletmeye çalıştığı iddia edildi. Firari Sürmeli G. polis ekiplerince aranırken, Emine G. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



