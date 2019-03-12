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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.03.2019 - 05:52, Son Güncelleme:

Adana'da facia... Kardeşi anlattı: Oraya gittiğimde vahşetle karşılaştım

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Adana'da facia... Kardeşi anlattı: Oraya gittiğimde vahşetle karşılaştım

ADANA'nın Karataş İlçesi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu getirildi. Zehirlenerek ölenlerden Yusuf Topaluğurlu’nun kardeşi Ahmet Topaluğurlu feci olayı anlattı. Topaluğurlu, 'Ulaşamadık kendisine şüphe düştü. Yanlarına gidelim dedik. Oraya gittiğimde vahşetle karşılaştım' dedi.

Cuma günü, Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde oturan kahvehane işletmecisi Habip Toplaruğurlu, oğlu Murat, Yeğeni Yusuf ile arkadaşları Zekeriya Kılınççı ve Ali Turan ile birlikte balık tutmak için Karataş ilçesine gitti. Cep telefonundan ulaşılamayan 5 kişinin yakınları bugün Karataş ilçesi sahilinde kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı.

Akşam saatlerinde yapılan arama çalışmaları sırasında ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahilinde 5 kişi konakladıkları çadırda ölü olarak bulundu. Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine ekiplerin yaptıkları incelemede 5 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemelerinin ardından 5 kişinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Yapılacak otopsinin ardından cenazeler aileye teslim edilecek. Otopsi sonrasında cenazeler Küçükoba mezarlığına defnedilecek.

KARDEŞİ ANLATTI: BİR BAKTIM KİMSEDEN SES YOK...

Yusuf Topaluğurlu’nun kardeşi Ahmet, olay anını dile getirdi,” Cumartesi akşam telefonla konuştuk, iyi olduklarını söylediler. Her şeyin yolunda olduğunu. Pazar günü ulaşamadık bugüne kadar, şüphe düştü içimize. En son ailem annem, babam yanlarına gidelim dedik. Oraya gittiğimde vahşetle karşılaştım. Abim her zaman beni karşılardı, bir baktım kimseden ses yok yok. Çadırın fermuarını açtığım zaman cesetlerle karşılaştım. Hemen çadırın havalandırmalarını açtım bir yaşama umuduyla ama hepsinin ölü olduğunu gördüm.” dedi.

Adanada 5 kişi çadır içinde ölü bulundu
Adana'da 5 kişi çadır içinde ölü bulundu
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