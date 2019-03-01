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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA, (DHA)
01.03.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Adana'da çocuk doktoru hasta yakınlarının saldırısına uğradı

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Adana'da çocuk doktoru hasta yakınlarının saldırısına uğradı

ADANA'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet İrfan Gedik, çocuğunu muayeneye getiren ve sıra beklemek istemediğini söyleyen baba tarafından darbedildi. İddiaya göre çocuğunu muayene ettirmeye gelen C.B., o sırada başka bir hastayı muayene eden Dr. Ahmet İrfan Gedik'in yanına girerek çocuğuna hemen bakılmasını istediğini söyledi. Dr. Gedik ise hasta yakınının sırayı beklemesi gerektiğini söyleyince baba C.B.'nin saldırısına uğradı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Adana Şehir Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre çocuğunu muayene ettirmeye gelen C.B., o sırada başka bir hastayı muayene eden Dr. Ahmet İrfan Gedik'in yanına girerek çocuğuna hemen bakılmasını istediğini söyledi.

Dr. Gedik ise hasta yakınının sırayı beklemesi gerektiğini söyleyince baba C.B.'nin saldırısına uğradı. Dr. Ahmet İrfan Gedik'in burnunda, göz kapaklarında ve yüzünün birçok yerinde kesikler oluştu. Kafa travması geçirdiği öğrenilen Gedik, yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alındı.

DOKTORLAR ŞİDDET OLAYINI KINADI

Adana Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya gelenler ise yaşanan şiddet olayını kınadı. İl Sağlık Müdürlüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, doktorlar ve hastane çalışanları şiddeti protesto etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduklarını belirtti ve "Darp edilen hekim arkadaşımıza gerekli müdahale yapılıp yoğun bakımda gözlem altına alınmıştır. Hekim arkadaşımızın her türlü hukuki ve tıbbi sürecinin sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.

'HİÇBİR SORUN ŞİDDETLE ÇÖZÜLEMEZ'

Darp edilen doktorun sağlık durumu hakkında bilgi veren Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, "Acil durumu olmayan bir hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğrayan hekim arkadaşımız darp edilmiştir. Burnunda göz kapaklarında ve yüzünün birçok yerinde kesikler vardır. Kafa travması olduğu için yoğun bakımda gözlem altına aldık. Şuur ve bilinç durumunu takip ediyoruz. Kesin bir şey söylemek için şu an biraz erken. Arkadaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı idareciler olarak şiddetle kınıyoruz. Hiçbir sorun şiddetle çözülemez. Bu tarz hoş olmayan olayların yaşanmaması için hastanemizde sistemsel olarak tedbirlerimiz var. Ancak daha üst seviyelere çıkarmanın arayışları içerisindeyiz. Devletimiz her zaman hastalarımızın yanında olduğu gibi sağlık çalışanlarımızın da yanındadır" diye konuştu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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