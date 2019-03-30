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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.03.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Adana'da bir mahalleyi duygulandıran olay

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Adana'da yolda emzirdiği iki yavrusu otomobilin çarpması sonucu telef olan köpeğin, kazanın ardından yaşadığı çaresizlik kameralara yansıdı. Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde sokak köpeğinin iki yavrusu otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı.

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  • Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı
  • Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı
  • Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı
  • Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kamera kayıtlarında, yolda iki yavrusunu emzirdiği sırada caddeye dönüş yapan aracı fark eden anne köpeğin kaçması, o sırada yavrularının aracın altında kalması yer aldı.

Uzun süre yavrularının başında bekleyen köpeğin çaresizliği kameralara yansıdı.

Çevredekiler tarafından hayvanların kaldırılmasının ardından anne köpeğin inleyerek sokak sokak gezmesi mahalle sakinlerini hüzünlendirdi 

ANNE KÖPEĞİN DAVRANIŞI VATANDAŞLARI DUYGULANDIRDI

Mahalle sakinlerinden Okan Görgeç , güvenlik kamerası görüntülerinden araç sürücüsünün bölgedeki bir okulda görevli kadın öğretmen olduğunu belirlediklerini, kendisiyle yaptıkları görüşmede, kazanın ardından anne köpekten korktuğu için yavru köpekler için bir şey yapamadığını söylediğini aktardı.
 
Görgeç, gün boyunca mahalleli olarak anne köpeğin iniltilerine şahit olduklarını ve bu durumun kendilerini hüzünlendirdiğini dile getirerek "Çocuklarımız çok ağladı. Bizler de onların bu durumu karşısında ağladık.

Köpeğin üç yavrusu vardı. İkisi öldü, diğeri de olaydan önce bir kişi tarafından sahiplenilmişti. Kimin aldığını bilmiyoruz. En azından o yavru köpeği bulabilirsek anne köpek o yavrusuyla avunur. Şimdi o köpeği bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu. 

Nezihe Görgeç, kızının yavru köpeklerle yakından ilgilendiğini aktararak "Çocuğum bu olay nedeniyle hiçbir şey yemedi ve içmedi. Hepimiz o yavru köpekleri sahiplenmiştik." dedi.

Çiftin kızı 12 yaşındaki Kübra Görgeç de gözyaşı içinde köpeklerin doğduğu ilk günü hatırladığını dile getirerek, "Onları çok sevmiştim. Onları besliyordum. Bu yüzden onları kaybedince çok üzüldüm." ifadesini kullandı.

Ümit Tanlak ise çok üzüldüklerini, anne köpeğin hüznünü tüm mahalle olarak hissettiklerini kaydetti. 

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