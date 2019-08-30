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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.08.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Adana’da 30 Ağustos töreninde çelenk krizi

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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı’ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı

Kentte Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı’nda saat 08.30’da başlayan törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar yerini aldı.

BAŞKAN KARALAR TÖRENE YETİŞEMEDİ

Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaki törene yetişemedi. Saat 08.30’da başlayan törende Vali Demirtaş ve Tümgeneral Erhan Uzun’un yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir temsil etmek istedi. Ancak tören başlarken Adana Valisi Mahmut Demirtaş buna izin vermedi. Bunun üzerine törende Zeydan Karalar’ın yeri boş kaldı,Büyükşehir Belediyesi’nin çelengi de sunulamadı.

Adana’da 30 Ağustos töreninde çelenk krizi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek için Valiliğe geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, buradaki törene katıldı.

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