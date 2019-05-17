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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, AA
17.05.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Adana polisi Kaleşnikoflu suikasti önledi

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Adana'da 9 ay önce Adanaspor'un taraftarlarından oluşan Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refik Gül'ü tabanca ile vurup kaçan zanlı Ceyhan polisi tarafından iki kişiyi öldüreceği ihbarı üzerine Kaleşnikof marka uzun namlulu silahla yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, olay Ceyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi. 23 Eylül 2018 tarihinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un taraftarlarının kurduğu Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refik Gül’e arabasına binerken motosikletle gelen iki kişi silahlı saldırıda bulunup kaçtı.

Bu olaydan sonra cinayet dedektifleri olayı Barış Özgür T. ile Mustaf K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Adana polisi motosikleti kullanan Mustafa K.'yı yakaladı. Ancak Barış Özgür T. kaçtı. Mustafa K. sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş asıl zanlının bulunması için talimat verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen ekipler zanlının olaydan sonra Mersin'e kaçtığını daha sonrada Ceyhan ve Mersin arasında gelip gittiğini tespit etti.

Adana polisi hemen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek şahsın görüldüğü yerde yakalanmasını istedi. Dün de Ceyhan polisine Barış Özgür T.'nin Ceyhan'a geldiği ve iki kişiyi öldüreceği yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen Ceyhan polisi zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmada zanlının S.O. isimli bir kadının otomobiliyle Mithatpaşa Mahallesinde görüldüğü ve yanında uzun namlulu Kaleşnikof marka silah olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda adrese giden polis kadını ve zanlıyı otomobilde yakaladı. Yapılan aramada otomobilde uzun namlulu silah ve bu silaha ait 47 mermi ele geçirildi. Hem kadın hem de zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı. Polis bu baskınla suikastın önüne geçmiş oldu.

Bu arada zanlı Barış Özgür T. suikastı kabul etmezken uzun namlulu silahında kendisine ait olmadığını ileri sürdü. S.O.'da suikastan haberi olmadığını arkadaşı olduğu için arabasına aldığını silahtan da haberi olmadığını söyledi.

Adliyeye sevk edilen ve uyuşturucu satmak, dolandırıcılık, yaralama, ruhsatsız silah taşımak gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunan Barış Özgür T. tutuklanırken, S.O. adlı kadın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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