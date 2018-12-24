Adalet Yürüyüşü TTB dosyasında
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Konseyi üyesi 11 doktor hakkında 24 Ocak’taki ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı basın açıklaması nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlarından açılan davanın ilk duruşması 27 Aralık’ta yapılacak.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava dosyasının ek klasörlerinde, çarpıcı yazışmalar yer aldı. Dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 1 Mart 2018 tarihli İnceleme ve Tespit Tutanağı’nda, 2017 yılındaki ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel’in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana yürürken çekilen iki fotoğrafı da yer aldı. Yürüyüş sırasında TTB heyetinin ‘Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var. Demokrasi olmadan sağlık olmaz’ yazılı afiş arkasındaki fotoğrafları da suç kanıtı olarak dosyaya girdi. TTB deposunda yapılan arama sırasında el konulan Gezi eylemleri sırasında çekilmiş 11 adet fotoğraf baskısı, afiş de terör örgütü propagandası suçunun delili olarak gösterildi.
FETÖ ARAŞTIRMASI
Dosyadaki belgelere göre soruşturma kapsamında savcının, konsey üyelerinin ve yakınlarının FETÖ/PDY ile bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılması için 31 Ağustos’ta Emniyet’e yazı yazdığı ortaya çıktı. Emniyet de savcılık talimatı üzerine 11 konsey üyesinin aralarında anne, baba, kardeş, çocuklar eşler ve eski eşler olmak üzere toplam 91 yakınının FETÖ ile bağlantısı bulunup bulunmadığı konusunda araştırma yaptı. Emniyetin hazırladığı raporda, konsey üyeleri ve yakınlarının “ByLock kaydı, FETÖ’nün tepe yönetimiyle irtibatları ya da bu örgütün soruşturmalarında isimlerine rastlanılmadığı” belirtildi.
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