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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
24.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Adalet Yürüyüşü TTB dosyasında

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Adalet Yürüyüşü TTB dosyasında

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Konseyi üyesi 11 doktor hakkında 24 Ocak’taki ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı basın açıklaması nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlarından açılan davanın ilk duruşması 27 Aralık’ta yapılacak.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava dosyasının ek klasörlerinde, çarpıcı yazışmalar yer aldı. Dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 1 Mart 2018 tarihli İnceleme ve Tespit Tutanağı’nda, 2017 yılındaki ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel’in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana yürürken çekilen iki fotoğrafı da yer aldı. Yürüyüş sırasında TTB heyetinin ‘Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var. Demokrasi olmadan sağlık olmaz’ yazılı afiş arkasındaki fotoğrafları da suç kanıtı olarak dosyaya girdi. TTB deposunda yapılan arama sırasında el konulan Gezi eylemleri sırasında çekilmiş 11 adet fotoğraf baskısı, afiş de terör örgütü propagandası suçunun delili olarak gösterildi.

FETÖ ARAŞTIRMASI

Dosyadaki belgelere göre soruşturma kapsamında savcının, konsey üyelerinin ve yakınlarının FETÖ/PDY ile bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılması için 31 Ağustos’ta Emniyet’e yazı yazdığı ortaya çıktı. Emniyet de savcılık talimatı üzerine 11 konsey üyesinin aralarında anne, baba, kardeş, çocuklar eşler ve eski eşler olmak üzere toplam 91 yakınının FETÖ ile bağlantısı bulunup bulunmadığı konusunda araştırma yaptı. Emniyetin hazırladığı raporda, konsey üyeleri ve yakınlarının “ByLock kaydı, FETÖ’nün tepe yönetimiyle irtibatları ya da bu örgütün soruşturmalarında isimlerine rastlanılmadığı” belirtildi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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