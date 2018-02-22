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    Adalet Nöbeti'nde 47. hafta... Kaftancıoğlu da destek verdi

    DAMLA GÜLER
    22.02.2018 - 14:00 | Son Güncelleme:

    Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu yargılanan Akın Atalay’a destek için adliyede yapılan Adalet Nöbeti’ne CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi. Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada, “47 haftadır burada olan avukatların yaptığı, güçlüye karşı zayıfın aynı zamanda haklının yanında olmak ve bu hak mücadelesini vermek” dedi.

    Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu yargılanan Akın Atalay’ın serbest bırakılması için avukatlar tarafından başlatılan Adalet Nöbeti’nin 47’ncisi Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapıldı. Adliye içinde bir süre bekleyen ve sonrasında açıklama yapan avukatlara bugün CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir Barosu Eski Başkanı Ercan Demir ve Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun destek verdi.

    'BU MÜCADELE YAN YANA ÇOK KIYMETLİ'

    Adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şunları söyledi; “15 yıldır gittikçe artan bir karanlığın içindeyiz ve 15 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin yaşadığı güç zehirlenmesi yaşamın her alanına sirayet etmiştir. Geldiğimiz noktada ülkeyi yönetenler bizden şunu istiyorlar, ‘Ülkede bizim ağzımızdan çıkan her şey kanundur, hukuktur ve adalettir’ diye. Fakat unuttukları bir şey var. Bu topraklarda yetişmiş aydınlar, ilericiler, mesleğine aşık hukukçular, avukatlar tarihin hiçbir evresinde zora, zorbaya teslim olmadılar. Aksine her daim meydan okudular. Güçlüye karşı zayıfın, haklının yanında saf tuttular. 47 haftadır burada olan avukatların da yaptığı tam da budur aslında, güçlüye karşı zayıfın aynı zamanda haklının yanında olmak ve bu hak mücadelesini vermek. Sizlere mahkeme salonlarında yaptırılmayan savunmaları mahkemenin dışında, halkın vicdanında bu hukuksuzluğu göstermek. Bu bağlamda hepimizin yaptığı bu mücadelenin yan yana ve hep birlikte çok kıymetli, hepimizin bu inancı ve cesareti ülkenin üzerindeki bu karanlığı atacaktır. İşte o karanlığın dağıldığı gün kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığını hep birlikte göreceğiz. Onlar şimdilik güçlü, daha doğrusu güçlü olduklarını zannediyorlar ama bizler haklıyız ve elbette kazanacağız.”

    Etiketler: adalet nöbeti , cumhuriyet gazetesi , Akın Atalay , Canan Kaftancıoğlu , CHP , son dakika
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