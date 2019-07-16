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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı için son gün! 12 bin 713 personel alımı yapılacak

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Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı için son gün! 12 bin 713 personel alımı yapılacak

Adalet Bakanlığı personel alımı için bazı ilanlarda son güne girildi. Bünyesine yaklaşık 13 bin kişiyi alacak olan Adalet Bakanlığı, alımla ilgili ilanları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) internet sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı hangi alanlarda gerçekleştirilecek ve ilanlarda son gün ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı ilanlardan bazıları için son güne girildi. İnfaz Koruma Memuru ve icra katibi gibi birçok alanda alım yapacak olan Adalet Bakanlığı, başvurular hakkında bazı detaylara yer verdi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı için şartlar neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak olan alımların başvuru tarihlerine aşağıdaki bilgilerle ulaşabilirsiniz;

Sözleşmeli Personel (İnfaz Ve Koruma Memuru, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Hemşire, Teknisyen, Aşçı, Şoför, Kaloriferci) Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 16 Temmuz 2019

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel (Öğretmen, Psikolog, Veteriner, Sosyal Çalışmacı) Alım İlanı Başvurusu İçin Son Gün: 22 Temmuz-07 Ağustos

Sözleşmeli Personel (İcra Katibi) Alım İlanı Başvurusu İçin Son Gün: 16 Temmuz 2019

Sözleşmeli Personel (Zabıt Katibi, Mübaşir, Aşçı, Teknisyen, Şoför) Alım İlanı Başvurusu İçin Son Gün: 16 Temmuz 2019

Sözleşmeli Personel (Avukat, Psikolog,İstatistikçi,Sosyal Çalışmacı, Hizmetli ) Alım İlanı Başvurusu İçin Son Gün: 5 Temmuz-19 Temmuz

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ve şartları her pozisyon için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Dolayısıyla aşağıdaki linke tıklayarak size uygun ilanı seçebilir ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra arama bölümüne "Adalet Bakanlığı" yazmanız, bakanlığa ait tüm ilanların listelenmesine imkan sağlayacaktır. 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANLARI, BAŞVURULARI VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMLARI NASIL GERÇEKLEŞECEK?

KPSS 2018'e girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;

-Sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için beş katı (beş katı aday bayan ve erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.),
Hemşire, destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen adayları için beş katı (teknisyenler için beş katı aday her branş için ayrı ayrı belirlenecektir.),

-Destek personeli (şoför) adayları için on katı sözlü sınava çağırılacaktır.

-Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) adayları için ise yirmi katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Başvurularda, lisans mezunları için 2018 KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

ZABIT KATİBİ ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar
sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarlan nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan  fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

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