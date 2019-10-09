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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA (DHA)
09.10.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül: Reform hayata geçtikçe yargıya olan güvenin artmasını sağlamış olacağız

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Adalet Bakanı Gül: Reform hayata geçtikçe yargıya olan güvenin artmasını sağlamış olacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin "Bu reform adım adım hayata geçtikçe yargıya olan güvenin, adalete olan inancın artmasını temel olarak sağlamış olacağız" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Türkiye'nin ilk ve tek hukuk müzesi olan Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi'nin açılışı törenle yapıldı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı. Müzeyi gezen Bakanlar Gül ve Ersoy, daha sonra açılışı gerçekleştirdi. İki bakan ile beraberindeki heyet daha sonra, TBB tarafından düzenlenen, '950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet' konulu panele geçti.

'İNSAN ADALETSİZ KALAMAZ'

Bakan Gül, insanlığın adalet duygusuyla ayakta durduğunu, bunun kıyamete kadar böyle devam edeceğini belirtti. İnsanların adaletsiz asla ayakta kalamayacağını söyleyen Bakan Gül, "Mutluluğun formülü, bilgisi nedir? Adalettir. Bizlerin de savunma, iddia, yargılama makamı olarak aradığımız, ortaya çıkarmaya çalıştığımız değer adalet değeridir. Yusuf Has Hacip'in dediği gibi; 'Adalet göğün direğidir'. Bugün başımıza gökyüzü düşmüyorsa, gökyüzü kendi yörüngesinde duruyorsa adalet sayesindedir. Ama adaletin olmadığı yerde başımıza gök düşmüş gibi bütün toplum bundan etkilenir" şeklinde konuştu.

'İYİ KANUN KADAR İYİ UYGULAMA DA ÖNEMLİ'

Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin temel yaklaşımının, 'güven veren ve erişilebilir bir adalet anlayışı' olduğunu vurguladı.

Toplumun her kesimi için adaletin dağıldığı bir sistemi istediklerini belirten Bakan Gül, şöyle konuştu:
"Eğer 82 milyon vatandaşımızın birinde bile 'bana karşı adalet farklı tutuma girer' düşüncesi varsa; burada adalet tecelli etmemiş demektir. Biz uygulayıcılar, yargı paydaşları, bu ülkenin vatandaşları olarak eksikler neredeyse bunu tamamlamak zorundayız. Bin yıl önce bu işin çilesiyle arayış içinde olan Kutadgu Bilig gibi, bizler de bu reform adım adım hayata geçtikçe yargıya olan güvenin, adalete olan inancın artmasını temel olarak sağlamış olacağız. Hukuku her şeyin üstünde gören anlayışta adalet tecelli olur. Bu duyguyu hep birlikte adım adım hem mevzuatıyla, hem uygulamasıyla hayata geçirirsek mutluluğun bilgisine o zaman ulaşmış oluruz. Çünkü hukuk devleti akşam yatağına yattığında sabah kalkınca kendinden, ülkesinden, toplumdan emin ve güvende hissederek uyuyorsa orada hukuk devleti inşa edilmiş demektir."

'DEVLETLERİN İYİ VEYA KÖTÜ OLMALARI YÖNETİCİYE BAĞLIDIR'

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise Türklerin tarihin her sahnesinde olduğunu belirterek, "Türklerin içinde olmadığı bir dünya tarihi yazılamaz. Tarihin ilk döneminde, orta döneminde ve son döneminde biz hep vardık. Adalet ile devletin bekası arasında doğrudan bağ vardır. Adalet olmayınca devlet olmaz. Türk dünyasının yetiştirdiği önemli bilginlerden biri Yusuf Has Hacib'tir. Devletlerin iyi veya kötü olmaları yöneticilerine bağlıdır. Devlet adamlarının hem resmi işlerinde hem özel hayatındaki davranışlarıyla topluma örnek olmaları gerekir" diye konuştu.

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