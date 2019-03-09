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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.03.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül: “82 milyonu kimse tehdit edemez”

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Adalet Bakanı Gül: “82 milyonu kimse tehdit edemez”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kim Kilis’e, kim Gaziantep’e, kim Türkiye’ye yan bakarsa, bütün hazırlıklarımız, eksiksiz bir şekilde tamdır. Nasıl Zeytin Dalı Harekatını, nasıl Fırat Kalkanı Operasyonu’nu yaptıysak, yine yaparız. Ama asla ve asla 82 milyonu kimse tehdit edemez, sınır şehri Kilis’ten söylüyorum.” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit, Kilis AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin önünde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Bakan Gül, Kilis’te esnafın dükkanına, evine, balkonuna, bomba düştüğünü ifade ederek, “Bombalar şehri huzursuz ettiğinde, buradan Gaziantep’e kadar arabalar doluydu. Bizim temel yaklaşımımız, benim Kilisli, Gaziantepli kardeşime nereden saldırı gelirse gelsin, kaynağında kurutacağım, anlayışıdır. Kim Kilis’e kim Gaziantep’e kim Türkiye’ye yan bakarsa, bütün hazırlıklarımız, eksiksiz bir şekilde tamdır. Nasıl Zeytin Dalı Harekatını, nasıl Fırat Kalkanı Operasyonu’nu yaptıysak, yine yaparız. Ama asla ve asla 82 milyonu kimse tehdit edemez, sınır şehri Kilis’ten söylüyorum.” şeklinde konuştu.

“Hiçbir şekilde güneyimizde tehdit oluşturacak bir terör koridorunu kimsenin oluşturmasına asla izin vermedik, bundan sonrada vermeyeceğiz” diyen Gül, “Bütün derdimiz Kilis’i büyütmek, yüceltmek, huzurumuzu attırmak, bunu yaparken de hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz Suriye’nin de toprak bütünlüğünden yanayız. Ama orada güvenli bir bölgenin oluşması, orada tekrar düzenin sağlanması, için bütün diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ülkü ülke temaslarını sürdürüyor. Amacımız Suriye güvenli bir hale dönsün. Suriyeli misafirlerimiz ekmeğimizi bölüştüğümüz Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine güvenli bir şekilde dönsün. Bugüne kadar yaklaşık 315 bin Suriyeli misafirimiz evine döndü. Daha da dönecek, inşallah, daha huzurlu güvenli hale gelince, bu misafirlikte asla unutulmayacak. Bize yakışanı yaptık, yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül: “82 milyonu kimse tehdit edemez”

Karşı tarafta oy isteyen partiler bulunduğunu ifade eden Gül, “İttifaklar var. Ne diyorlar, AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, hiçbir projesi yok. Kilis için hiçbir projesi olmayan Türkiye için hiçbir projesi olmayan, karşımızda bir ittifak baronu şişirmeye çalışıyorlar. FETÖ şişiriyor. İçeriden dışarıdan birileri şişiriyor, şişiriyor, o balonun ipini Kandil’e veriyorlar. Ama 31 Mart’ta öyle bir destek verecek ki Kilis, AK Parti’ye öyle bir destek verecek ki Türkiye’ye FETÖ’nün şişirdiği ipini Kandil’e verdikleri o balonu Kilis patlatacak, Türkiye patlatacak inşallah” diye konuştu.

Bakan Gül’in programına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Çirtikoğlu, Ahmet Polat, Cuma Özdemir ile partililer katıldı.
Bakan Gül, esnaf ziyareti yaptıktan sonra Kilis’ten ayrıldı.

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