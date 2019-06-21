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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı: Darbecilerden hesap soran bir Türkiye var

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Adalet Bakanı: Darbecilerden hesap soran bir Türkiye var

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası açılan Genelkurmay Çatı Davası’yla ilgili, hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama yapıldığını belirterek, “Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur. Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır. Türkiye’de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek” dedi.

Yargıtay Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile hayata geçirilen “Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin açılışı dün Ankara’da bir otelde düzenlenen törenle yapıldı. Adalet Bakanı Gül, açılış sonrası gazetecilerin davayla ilgili soruları üzerine şöyle dedi:
“Bizim tek bir borcumuz var; adalet ve bu yerine getirilmiştir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı sanık sayısı fazla olmasına rağmen, savunmalara riayet ederek bir sonuca varmıştır. Bizler için, Türk milletinin bir ferdi olarak Türk yargısının verdiği bu karar, bu anlamıyla çok önemlidir. Darbeciler yargılanmıştır ve mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk yine bugün onlar için uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur.”

BERGER: YRS HAYATİ ÖNEMDE

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise törende yaptığı konuşmada, dikkatle takip ettikleri Yargı Reformu Stratejisi’nin (YRS) orta ve uzun vadede sistemde iyileştirmeler yapılmasını sağlayacağını vurgulayarak, “Yargı Reformu Stratejisi’nin uygulanması hayati öneme sahip, özellikle de gerekli kontrollerin yapılabilmesi, yargının bağımsızlığının korunabilmesi açısından önemlidir” dedi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Müdürü Christophe Poirel ise “Yargı reformu strateji belgesinin hâkimlerin savcıların performansının artırılması konusunda yaklaşımlarını memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.

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