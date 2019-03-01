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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'li mevkidaşına mektup

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'li mevkidaşına mektup

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir mektup göndererek, Adalet Bakanlığı görevine atanan ABD’li mevkidaşı William Pelham Barr’a yeni görevinde başarılar diledi. Gül, mektubunda ABD Adalet Bakanı Barr’a FETÖ elebaşının iadesi yönündeki Türkiye’nin beklentisini iletti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kutlama mesajında, “Adalet Bakanı olarak atanmanızdan dolayı en içten tebriklerimi sunarım. Bakanlığınız döneminde adli işbirliği anlaşmasının artarak süreceğine yürekten inanıyorum”dedi.

ABD Adalet Bakanlığı görevine atanan Barr’ın sahip olduğu mesleki tecrübe ve seçkin hukuk kariyeri ile üstlenmiş olduğu görevi layıkı ile yerine getireceğine olan inancını dile getiren Gül, mektubunda şu mesajlara yer verdi:

“Bildiğiniz üzere, ülkelerimiz uzun yıllardır dünyanın muhtelif yerlerinde huzur ve barışın tesisi için terörle, birlikte mücadele etmekte olup, iki ülke arasındaki en önemli gündem maddesini terör suçlarına ilişkin adli işbirliği oluşturmaktadır. Bu kapsamda ABD’nin Pennsylvania eyaletinde ikamet eden, FETÖ kurucusu ve yöneticisi Fethullah Gülen’in ülkemize iadesinin önemini vurgulamak isterim.”

Gül, Barr’a gönderdiği mektubunda, Türk halkı ve devletinin, 15 Temmuz darbe kalkışmasının talimatını veren ve halen ülke güvenliği için tehdit oluşturmaya devam eden FETÖ elebaşının iade edilmesi beklentisini dile getirdi. Mektubunda, “Ancak 3 yıla yakın süredir iade sürecinde olumlu hiçbir gelişme yaşanmaması bizleri fazlasıyla hayal kırıklığına uğratmaktadır” mesajlarına yer veren Abdulhamit Gül, “Gülen’in yanısıra diğer FETÖ mensuplarının da iadesinin sağlanması ve terör örgütünün ülkenizdeki faaliyetlerine mani olunması önem arz etmektedir” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakanı’na gönderdiği mektubunda ABD adli makamlarınca FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlar hakkında yürütülen soruşturmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gül, ABD’li mevkidaşına, “FETÖ’nün gerçek yüzünü görmenizi sağlayacak bu soruşturmaların Bakanlığınız döneminde derinleştirilmesine yönelik beklentimi ifade etmek istiyorum”dedi.

Gül, ABD Adalet Bakanı’na en kısa zamanda bir araya gelme temennisini de dile getirdi.

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