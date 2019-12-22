Adalar'da fayton restleşmesi

İl Mahalli Çevre Kurulu’nun önceki gün aldığı kararın ardından, Büyükada’da faytoncularla bir araya gelen İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal tehdit gibi açıklama yaptı. Sorunun çözülmemesi halinde açlık eylemi başlatacaklarını ve atları adada serbest bırakacaklarını belirten Ünal açıklamasında şunları söyledi: “Şu anda elektrikli araç gönderilmesini doğru bulmuyoruz. Bu alanı da boşaltmayacağız. Ne ilçe ne de büyükşehir belediyesinden yetkili gelmedi. Ben 15 gün önce 3 aylık çalışma raporumu büyükşehrin sekreteryasına bıraktım. Dedim ki, ‘bu meseleyi birlikte çözelim’. Biz 3 ay çalışmayacağız. Kaçak ahırların yıkıldığını varsayalım. Biz 1500–1600 ata nasıl bakacağız? En az 800 tanesi kaçak diyerek nitelendirilen ahırlarda yaşıyor. Biz ne yapacağız? Ya büyükşehir belediyesinin yetkilileri gelir bu meseleyi çözer, hayır biz çözüme yaklaşmayacağız diyorlarsa ben ve bütün faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle çocuklarımızla birlikte bu iş sonlanana kadar açlık eylemi başlatacağız. Bütün atların da yularlarını alıp adaya serbest biçimde bırakacağız.”

‘HAYVANSEVERLER BESLESİN’

Faytoncu Nadir Söylemez ise şunları söyledi: “25 yıldır adada yaşıyorum. 5 çocuğum var. Hepsi okuyor. Ben çocukları pazartesi okula göndermeyeceğim. Nasıl gönderebilirim ki artık? Mağduruz. Çocuklarımızın hayatıyla oynuyorlar. Ekmeğimizi elimizden alıyorlar. Bize başka bir yol göstersinler o zaman. Binlerce insan ekmek yiyor bu işten. Hayvanlarımızın hepsi şu anda aç. Hangi parayla onları besleyeceğiz? Yemci de kapattı adada. Hayvanseverler gelsinler beslesinler şimdi onları.”

SADECE TEHDİT

Hıdır Ünal’ın açıklamalarına ada halkından ise büyük tepki geldi. Ada sakinlerinden Melahat Alakuş (48), “Atları salmak sadece tehdit. Salınca ne olacak? Devlet buna karşı bir önlem alacaktır. Çocukluğumda her şey çok güzeldi. Atlara güzel bakarlardı. Temiz ve besiliydi hayvanlar. Eziyet edilmezdi. Şimdi baktığınız zaman üzülüyorsunuz” dedi.

Adalı Derya Aksu (32) ise “Bazen atlar akşamları serbest geziyorlar. 2-3 atı bile serbest görünce korkuyorum ben. 1500 atı görünce evden çıkmayız yani. Böyle bir şey olamaz. İçlerinde hasta olanlar da olabilir. O zaman ada halkı ayaklanır” dedi.

Haluk Yılmaz ise “Adanın fayton problemi yok. Faytoncu problemi var. Adalılar faytonun kalkmasını istemiyor. Bizim faytoncu problemimiz var. Bunun çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kemal Aydın da “Fayton sayısı düşürülebilir. Turistik olarak birkaç tane olabilir. Adanın sembolü olduğu için 30-40 tane bırakılabilir. Atlara iyi bakılması lazım” dedi.

YAŞAM NÖBETİNDE 3. GÜN

Adalar’da 81 atın itlaf edilmesi üzerine hayvanseverlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığı yaşam nöbeti üçüncü gününde de devam etti. Saraçhane Parkı’nda çadır kuran eylemciler, faytonlar tamamen kaldırılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Eylemciler, İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal’ın ‘atları serbest bırakırız’ açıklamasına da tepki gösterdi. İstanbul Vegan İnsiyatifi üyesi Derya Yener, “Faytoncular atlara işkence yapıyor, onları dövüyor ve hasta ediyor. Faytoncuların atları serbest bırakma gibi bir olanakları yok. Çünkü karantina altındalar ve polis kontrolünde duruyorlar. Faytoncuların atlara ulaşması şu anda mümkün değil. Ruam hastalığı nedeniyle halkı korkutmaya çalışıyorlar” dedi. m Fırat ALKAÇ/İSTANBUL