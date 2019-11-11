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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Geleceğe Nefes nedir? Geleceğe Nefes kampanyası fidan dikim yerleri nerede?

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Geleceğe Nefes nedir? Geleceğe Nefes kampanyası fidan dikim yerleri nerede?

Geleceğe Nefes kampanyası bugün saat 11.11 itibariyle başladı. Geleceğe Nefes kampanyasıyla 81 ilde 2 bin 23 lokasyonda 11 milyon fidan dikilecek. Böylece iki dünya rekoru birden kırılmaya çalışılacak. Peki, Geleceğe Nefes nedir? Geleceğe Nefes kampanyası fidan dikim yerleri nerede?

Bugün gerçekleşecek olan Geleceğe Nefes Kampanyası’na destek veren isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘11 milyon fidan seferberliğinde Geleceğe Nefes Kampanyasında ben de varım’ diyerek destek oldu. Peki, Geleceğe Nefes kampanyası nedir? Fidan dikim yerleri nerede?

GELECEĞE NEFES NEDİR?

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek bir fidan kampanyası.

İki ayrı Guinness Dünya Rekoru'na da koşulacak ağaçlandırma seferberliğinde, Çorum'da "1 saatte en çok fidan dikme rekoru" ile "Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü'' rekorlarına imza atılması bekleniyor.

Yurt genelinde gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği öncesi, "Geleceğe Nefes" (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden, halkın yoğun desteğiyle 81 ilde sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonun üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin startı, Ankara'dan saat 11.11'de verilecek.

HANGİ TÜR AĞAÇLAR DİKİLECEK

Toprak yapısına göre, dikilecek ağaç türleri ise şöyle; “Ceviz, badem, zeytin, defne, ıhlamur, kestane, mavi yemiş, mahlep, alıç, iğde, zerdali, meşe, fıstık çamı, çam türleri, sedir, servi ve narenciye ağaç türleri."

GELECEĞE NEFES FİDAN DİKİM YERLERİ NEREDE?

11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11'de başlayacak olan fidan dikimi için illere ait fidan dikim tören alanları kampanyanın katılım adresi de olan "https://gelecegenefes.com/" üzerinden duyuruldu. Sitenin üzerinden sağ üst köşede yer alan Tören alanları kısmına sol tık yaparak öğrenebilirsiniz.

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