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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriGündem Şampiyon dansçı Cem Demir'in acılı babası konuştu: '7 ay sonra düğünü vardı, 20 Aralık'ta askere gidecekti'
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İHA
11.12.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

Şampiyon dansçı Cem Demir'in acılı babası konuştu: '7 ay sonra düğünü vardı, 20 Aralık'ta askere gidecekti'

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Şampiyon dansçı Cem Demir'in acılı babası konuştu: '7 ay sonra düğünü vardı, 20 Aralık'ta askere gidecekti'

Adana'da kaldığı evin balkonundan düşerek ölen salsa şampiyonu dansçı Cem Demir, Bodrum’da toprağa verildi. Şampiyon gencin babası Asım Demir, oğlunun hayat dolu biri olduğunu belirterek, intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Acılı baba oğlunun nişanlı olduğunu belirterek, ''Yakında da evlenecekti. Düğün yerini bile tutmuştuk, her şey hazırdı. 20 Aralık'ta da askere gidecekti" dedi.

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  • Salsa şampiyonu dansçı Cem Demir toprağa verildi
  • Salsa şampiyonu dansçı Cem Demir toprağa verildi
  • Salsa şampiyonu dansçı Cem Demir toprağa verildi
  • Salsa şampiyonu dansçı Cem Demir toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan ve ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda yarıştığı salsa kategorisinde üçüncü olan Bodrumlu 25 yaşındaki Cem Demir, bir etkinlik için gittiği Adana'da kaldığı evin balkonundan düşüp hayatını kaybetti.

DÜĞÜNÜNE 7 AY KALA ÖLDÜ

Nişanlı olan gencin düğün hazırlıklarının başladığı, 2019 Temmuz ayında dünya evine gireceği öğrenildi. İstanbul'da evlilik hazırlığı içerisinde olan Demir’in bedelli askerlik için gün beklediği, evlenmek için düğün salonundan evine kadar tüm düzenini hazırladığı da öğrenildi.

Demir’in Adana’dan alınan cenazesi dün Bodrum’a getirildi. Şampiyon genç için bugün Belediye Meydanı’ndaki Adliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, gencin babası Kaptan Asım Demir, ailesi, yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı. baba Asım Demir'in oğluna son bakışı ise yürekleri dağladı.

Şampiyon dansçı Cem Demirin acılı babası konuştu: 7 ay sonra düğünü vardı, 20 Aralıkta askere gidecekti
''TEMMUZ'DA DÜĞÜNÜNÜ YAPACAKTIK''

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde baba Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir, oğlunun intihar ettiğine inanmadığını ifade ederek, “Şu anda acımızı yaşıyoruz. Şüphe var mıdır, yok mudur, yorum yapmak istiyorum. Gereken incelemeler, tetkikler zaten yapıldı. Bazı şeyler yazıldı, çizildi ama ben oğlumu tanıyorum. Bunlar bizim ağzımızdan söylenen şeyler değil. Bunalımda olduğu gibi şeyler yazıldı ama öyle bir şey yok. Adana’ya gideceği gün ben uyandırdım. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Derdi olan bir çocuk değildi. Temmuz’da düğününü yapacaktık. O Adana’ya gitmeden önce düğün yerini tuttum, sözleşmesini yaptım. Psikolojik sorun yaşayacak bir durumu yoktu. Artı, nişanlısı Melisa yanındaydı. Melisa’yı o halde bırakıp öyle bir şey yapacak çocuk değildi. Buraya gelen arkadaşlarının hepsine sorun, bir tanesi bile oradan kendini atacağını söylemez” dedi.

''20 ARALIK'TA ASKERE GİDECEKTİ''

Cem Demir'in olay öncesi arkadaşlarına "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor" dediği iddiasının hatırlatıldığı Asım Demir, “Ben bile bu yaşta bazen babamdan para alıyorum. Öyle bir şey yok. Askerlik parasını yatırdık. 20 Aralık’ta askere gidecekti. Düğün işleri halledildi. Evlenecek olan bir insan böyle bir şey yapar mı? Ben yazılan çizilen şeylere aldırış etmiyorum, önemli olan benim düşündüğüm” ifadelerini kullandı.

Şampiyon dansçı Cem Demirin acılı babası konuştu: 7 ay sonra düğünü vardı, 20 Aralıkta askere gidecekti
''MELEK GİBİ BİR İNSANDI''

Cem Demir’in 12 yaşından bu yana dans hocalığını yapan Aytunç Bentürk ise, Cem’in sevgi dolu biri olduğunu belirterek, “Sevgi dolu, melek gibi bir insandı. Kimseye bir zararı olmazdı. Öyle bunalımı falan da yoktu. Ne paraya, ne pula ihtiyacı vardı. Dünyanın en iyi insanıydı. Herkes severdi” şeklinde konuştu.

Şampiyon gencin arkadaşları da cenaze namazına akın etti. Yakın arkadaşlarından Cansın Özbaşaran, “İnsanlara karşı en iyi davranan oydu. Kimseye kötülüğü dokunmazdı. Babası Asım ağabeyi çok severdi. Annesini kaybettikten sonra çok üzüldü ama beraber halı saha, basket maçları yapardık. Zaten bir dans hayatı vardı” dedi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Cem Demir’in Türk bayrağına sarılı tabutu yüzlerce kişinin omuzları üzerinde cenaze aracına alındı. Şampiyon genç, Karaburgaz Mezarlığına yaz başında vefat eden annesinin yanına defnedildi.

Şampiyon dansçı Cem Demirin acılı babası konuştu: 7 ay sonra düğünü vardı, 20 Aralıkta askere gidecekti

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