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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.10.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Acil serviste doktorları dövmüşlerdi! Görüntüleri ortaya çıktı

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Konya'da iki gün önce, alkollü oldukları öne sürülen 3 kişinin doktorları darbetmesine ilişkin, hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne iki gün önce rahatsızlanan arkadaşlarını getiren ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişinin, görevli doktorları darbetmesi, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, hasta yakınlarının, hastane koridorunda doktorları darbettiği anlar ile orada bulunan vatandaşların kavga edenleri ayırmaya çalışması yer alıyor.

İki gün önce gece saatlerinde rahatsızlanan arkadaşlarını Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis Polikliniğine getiren ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, görevli doktorlarla tartışmış, doktorlardan Mustafa Öztürk ile Sami Maden'i darbeden Ahmet, Arif ve Emin Ç. olay yerinden kaçmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet ve Arif Ç, tutuklanmıştı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Darbedilen doktorların tedavisinin de devam ettiği öğrenildi.

Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı
Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı

 

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