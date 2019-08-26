Açıköğretim yeni dönem kayıtları ne zaman?
Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde devam etmek isteyen pek çok vatandaş, AÖF yeni dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, açıköğretim yeni dönem kayıtları ne zaman?
AÖF 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri, üniversite rektörlüğünün açıklamasıyla kesinlik kazandı. İşte, AÖF yeni dönem kayıt tarihleri hakkında tüm ayrıntılar...
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar ile AÜ Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananlar, 2-12 Eylül tarihlerinde başvuru ve kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek.
Daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. 13 Eylül Cuma günü ise mazeretli olanların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.
Söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı uyarısında bulunuldu.
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