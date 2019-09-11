Açıköğretim kayıtlarında son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ve kayıt yenileme süreci öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayacak olan öğrenciler, üniversite tarafından belirlenen 2019 2020 takvimine göre kayıt tarihlerini sorguluyor. Peki, Açıköğretim kayıtlarında son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
Yeni öğretim döneminin başlamasına kıs süre kala, AÖF kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. AÖF'te mevcut kayıtlarını yenileyecek olan vatandaşlar, kayıt yenileme tarihlerine yoğunlaştı. İnternet kayıtlarını yapacak olan öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin açacağı kayıt ekranını kullanacak. İşte, AÖF kayıt yenileme tarihleri...
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
AÖF yeni kayıtları, 2 Eylül-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kayıtları ise 16-20 Eylül, Yatay Geçiş kayıtları 16-18 Eylül, Yatay Geçiş Ders Ekleme süreci ise 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.
Ders ekle ve sil dönemi ise 07-18 Ekim tarih aralığında gerçekleşecek.
AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
2019 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri ise 7 Ekim'de başlayıp 18 Ekim tarihinde sona erecek. AÖF kayıt yenileme mazeretli kayıt işlemi de 18 Ekim tarihinde yapılacak.
Adaylar, daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. Kurum, söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı konusunda adayları uyarıyor.
Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.
İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
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