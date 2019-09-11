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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 21:16, Son Güncelleme:

Açıköğretim kayıtlarında son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri

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Açıköğretim kayıtlarında son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ve kayıt yenileme süreci öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayacak olan öğrenciler, üniversite tarafından belirlenen 2019 2020 takvimine göre kayıt tarihlerini sorguluyor. Peki, Açıköğretim kayıtlarında son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

Yeni öğretim döneminin başlamasına kıs süre kala, AÖF kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. AÖF'te mevcut kayıtlarını yenileyecek olan vatandaşlar, kayıt yenileme tarihlerine yoğunlaştı. İnternet kayıtlarını yapacak olan öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin açacağı kayıt ekranını kullanacak. İşte, AÖF kayıt yenileme tarihleri...

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF yeni kayıtları, 2 Eylül-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kayıtları ise 16-20 Eylül, Yatay Geçiş kayıtları 16-18 Eylül, Yatay Geçiş Ders Ekleme süreci ise 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Ders ekle ve sil dönemi ise 07-18 Ekim tarih aralığında gerçekleşecek.

AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

2019 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri ise 7 Ekim'de başlayıp 18 Ekim tarihinde sona erecek. AÖF kayıt yenileme mazeretli kayıt işlemi de 18 Ekim tarihinde yapılacak.

Adaylar, daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. Kurum, söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı konusunda adayları uyarıyor.
Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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