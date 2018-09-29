Acıbadem’de korkutan yangın... Eski milletvekili yangında mahsur kaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAcıbadem’de korkutan yangın... Eski milletvekili yangında mahsur kaldı
GeriGündem Acıbadem’de korkutan yangın... Eski milletvekili yangında mahsur kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
29.09.2018 - 07:37, Son Güncelleme:

Acıbadem’de korkutan yangın... Eski milletvekili yangında mahsur kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Acıbadem’de korkutan yangın... Eski milletvekili yangında mahsur kaldı

İSTANBUL'un Üsküdar ilçesindeki Acıbadem Mahallesi’nde bir apartmanın otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı apartmanda MHP eski milletvekili Mustafa Haykır da dairesinde mahsur kaldı.

6
  • Eski milletvekili yangında mahsur kaldı
  • Eski milletvekili yangında mahsur kaldı
  • Eski milletvekili yangında mahsur kaldı
  • Eski milletvekili yangında mahsur kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 00.00 saatlerinde, Üsküdar Acıbadem Mahallesi Kardeş Sokak’ta bulunan beş katlı bir binanın kapalı otoparkında meydana geldi. Apartmanın otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bazı araçlara da sirayet etti. Otoparktan dumanların yükselmesi üzerine Çevrede ki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparkta duman tahliyesi yaptı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

ESKİ MHP'Lİ MİLLETVEKİLLİ YANGINDA MAHSUR KALDI

Otoparktan çıkan dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı. Apartmanda bulunan vatandaşlar, kısa sürede tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21. dönem Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır da olduğu öğrenildi. Haykır, birinci katta ki dairesinde çocukları ve torunları ile mahsur kaldı. Haykır, torunlarını balkondan aşağıya polis ekiplerine teslim ettikten sonra, itfaiyenin merdiveni ile tahliye edildi. Haykır ve ailesinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"PATLAMA SESLERİ DUYDUK"

Mahalle sakini bir vatandaş, önce patlama seslerinin geldiğini belirterek “Biz dumanlar görünce, balkondan baktık, daha sonra patlama sesleri duyduk. Otoparkta elektrik tesisatından çıkmıştır büyük ihtimalle. Otoparkta ortalama 30-40 araba vardır. Şuan binada mahsur kalan kimse yok hepsi kurtarıldı” dedi.
Yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken apartmanın otoparkı yoğun duman nedeni ile kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da flaş açıklamalar

Af teklifini hukukçular yorumladı... Aylan affeder mi?

'Saray Lale Devri'nde halk perişan'

Yunanistan ve Türkiye'de fırtına alarmı! Zorba böyle geliyor