Acı haberle yıkıldılar

KEPEZ ilçesi Ünsal Mahallesi 5124 Sokak'taki apartmanın 4. katında oturan Ümmet ile Gülşen Beyhan çiftinin 3 yaşındaki kızları Melek Beyhan, iddiaya göre Özbek asıllı bakıcı A.O.'nun (30) tuvalette olduğu sırada, evin penceresinden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan küçük Melek, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede kızlarının ölüm haberini alan Beyhan çifti büyük üzüntü yaşadı.

Bakıcı A.O.'nun gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BABA CENAZESİNİ ALDI

Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Melek’in cenazesini almaya ise babası ile komşuları geldi. Ayakta zor duran babanın cenazeyi almadan önce sık sık telefonundan kızının fotoğraflarını açıp uzun süre gözyaşı döktüğü gözlendi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesi, defnedilmek üzere Uncalı Mezarlığı’na götürüldü.



