Acı haber: Bir asker şehit
Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda bölgede görevli 1 asker şehit oldu.
Derecik ilçesinin ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin- Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin üs bölgesinde iş makineleriyle yol yapım çalışması gerçekleştiren işçilere PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bölgede görevli 1 asker şehit oldu. Saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar esnasında 24 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge ateş destek vasıtaları ile atış altına alınmıştır. Bölgede hava destekli operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle