Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Acı haber... 4 kardeş hayatını kaybetti

    Acı haber... 4 kardeş hayatını kaybetti

    Ramazan SARICI/ATKARACALAR (Çankırı), (DHA)
    17.05.2018 - 18:26 | Son Güncelleme:

    ÇANKIRI’nın Atkaracalar ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Birol Altuntaş (28) ile ağabeyleri Erol Altuntaş (34) ve Engin Altuntaş (38) ile kardeşi Şenol Altuntaş (24) hayatını kaybetti.

    Kaza, bugün sabah saatlerinde Atkaracalar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane’den İstanbul yönüne giden Birol Altuntaş yönetimindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Birol Altuntaş ile ağabeyleri Erol Altuntaş ve Engin Altuntaş yaşamını yitirdi, kardeşi Şenol Altuntaş ağır yaralı olarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şenol Altuntaş da Çankırı Devlet Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Gümüşhanenin Kürtün ilçesine götürülecek.

    Etiketler: Trafik kazası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri