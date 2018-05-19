Acı bekleyiş saatlerdir devam ediyor…

Antalya’nın Manavgat ilçesi anne, baba ve 2 kardeşiyle birlikte piknik yaparken ayağının kayması sonucu ırmağa düşerek kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Akşam olay yerinde yaptığı dalışlardan sonuç alamayan jandarma dalgıçları, sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeyi taramaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, dün İbrahim ve Zeynep Vurkun çifti çocuklarıyla birlikte piknik için Manavgat’ın Bucak Şeyhler Mahallesi Eğri Kavak mevkiine gitti. Piknikte ayağı kayan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun Manavgat Irmağına düştü. Olayın ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekibi, gece yapılan aramadan sonuç alamazken küçük Samet’i arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Oymapınar ve Manavgat barajlarında su kesilirken olayın yaşandığı yerde ırmağın bir tarafından diğer tarafına yürüyerek geçildi. Talihsiz çocuğun anne-babası endişe içinde beklerken, yakınları ve komşuları ırmaktan karşıya geçerek kıyı boyunca çocuğu aradı. Olayın meydana geldiği bölgede yapılan aramalardan sonuç alamayan dalgıçlar, bir taraftan bot ile kıyıyı tararken diğer taraftan da serbest dalışla olay yerinden itibaren Manavgat Şelalesi istikametine doğru ırmakta arama çalışması gerçekleştiriyor.

Acı haberi alan İbrahim ve Zeynep Vurkun çiftinin Gaziantep’teki yakınları minibüsle Manavgat’a geldi. Vurkun çifti ile Manavgat Şelalesi yakınlarında buluşan akrabalarının feryatları ortalığı inletti. Akrabalar anne Zeynep Vurkun’a sarılarak gözyaşı dökerken, bir aile büyüğünün baba İbrahim’e ırmak kenarında bulunan ve ırmağa girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirten tabelayı göstermesi ve 'bu tabelaya rağmen çocuğunu nasıl ölüme yolladın' şeklinde sözler sarf etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Manavgat ve Oymapınar barajlarında arama çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilirken, Manavgat Şelalesini görmeye gelen yerli ve yabancı turistler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Manavgat Şelalesinin alt ve üst kısımlarında büyük adacıkların oluştuğu görüldü.

Arama çalışmalarının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.