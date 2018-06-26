Acı bekleyiş

KOMŞU ŞÜPHESİ... KANLI ELDİVENE TUTUKLAMA

Bursa’dan Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Köyü’ne ailesiyle tatile giden 8 yaşındaki Eylül, 22 Haziran’da sokakta oynarken kayboldu. Jandarma, polis, AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarında keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanıldı. Köydeki evler arandı, ancak Eylül’ün izine ulaşılamadı.



KOLTUĞU YIKAMIŞ

Eylül’ün kaybolduğu gün en son görüldüğü, bisikletinin de bahçesinde bulunduğu komşu U.K., tutuklandı. Üç çocuk babası U.K.’nin arabasında yapılan aramada kanlı bir eldiven bulunurken, aracının arka koltuğu ve paspasların yıkandığı belirlendi. Üzerinde kan lekeleri tespit edilen eldiven ile araçta bulunan saç teli DNA tespiti için kriminal incelemeye gönderildi.



Eylül’ü en son gören kuzeni Boran (11), “Bisikletle gezip en son U.K.’nin evine geldik. Arkadaşımız olan çocuklarını sorduk, ‘evde’ dedi. Ben çamurlanan bisikletimi yıkamak için eve gittim, geldiğimde Eylül yoktu. ‘Nerede’ diye sordum, bilmediğini söyledi” dedi.



YALVARIYORUM BULUN

Baba İbrahim Yağlıkara, “Perişan olduk, kızımı bana getirin. Ne olur kızımı bulun. Eğer kızıma birşey yapıldıysa caniler bulunsun” dedi.

Anne Şerife ise “Dünya güzeli kızımıza kim nasıl kıyabilir? O bir melekti, Eylül’ümü bana getirin, ne olur yaşadığını söyleyin, çıkıp geleceğini söyleyin” diyerek gözyaşı döktü. Jandarma ve polis ekipleri de Eylül’ün kaybolduğu köye çıkan yollar ile Polatlı ilçesinin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturarak tüm araçlarda arama yapıyor. / Fevzi KIZILKOYUN / POLATLI





'BU ARAMAYA İĞNE BULUNURDU'

Ağrı’da kaybolduğu Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününden beri haber alınamayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’i arama çalışmalarına dün de devam edildi. Son günlerde sosyal medyada Leyla’nın bulunduğuna yönelik asılsız bilgiler paylaşıldığını belirten baba Nihat Aydemir şöyle konuştu: “Buna kimse inanmasın, böyle bir şey yok. Leyla, hâlâ kayıp. Bu aramayla iğne kaybolsa bulunurdu. Bu çocuk kaçırıldı. Bir yere bıraksınlar, alalım. Yemin ediyorum, şikâyetçi olmayacağım. Kızımı bıkmadan, usanmadan arayan görevliler haklarını helal etsinler. Evlerinden kilometrelerce uzağa gelip, kızımı kendi evlatlarıymış gibi arıyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum.” Güvenlik güçleri de kaçırılma şüphesi üzerine yoğunlaştı. Leyla’nın kaybolduğu gün köye giriş yapan araçlar araştırılıyor. Ağrı Cumhuriyet Savcılığı, Leyla’nın 5 halasının ifadesine başvurdu. / Turgay İPEK-Metin ÖZDEMİR- Turgay İPEK-Tolga YANIK-Nuri PİR/DHA





SEDANUR'DAN SES SEDA YOK

Erzurum’un Palandöken ilçesinde oturan Zeynep (42)- Memduh Çelik (49) çiftinin 4 çocuğundan biri olan 17 yaşındaki Sedanur, 10 Haziran’da kursa gitmek için evden çıktı. Akşam dönmeyen açık lise öğrencisi Sedanur’un ailesi, kendi imkânları ile kızlarını aradı, ancak sonuç alamayınca polise başvurdu.



Gözü yaşlı anne Zeynep Çelik şöyle konuştu: “Hayatından endişe ediyorum. Kaçtı mı, kaçırıldı mı, onu da bilmiyoruz. Bu acıya yüreğimiz dayanmıyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan kızımın bulunması için yardım bekliyorum.”





BABANIN DİLEĞİ: İNŞALLAH LEYLA VE EYLÜL BULUNUR

Konya’nın Akören ilçesinde 4 Nisan 2016’da okul çıkışı evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Yasin Şahin’den 814 gündür haber alınamıyor. Yasin’i bulmak için askeri helikopter ve AFAD’ın insansız hava aracı da kullanıldı. Dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, sonuç alınamayınca 24’üncü gün sonlandırıldı.



“Ağrı’da kaybolan 4 yaşındaki Leyla’ya ve Ankara’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül’e çok üzüldüm. İnşallah en kısa sürede bulunurlar, aileleri bizim gibi acı çekmez” diyen baba Yavuz Şahin yetkililere şöyle seslendi: “Benim oğlumdan 814 gündür haber yok. Benim oğlumu da ne olur unutmayın.”