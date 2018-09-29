Aç kurttan kaçan 40 koyun telef oldu
Tokat’ın Niksar ilçesinde kurt saldırısından kaçan 40 koyun uçuruma düşerek telef oldu.
Tokat’ın Niksar ilçesinde kurt saldırısından kaçan 40 koyun uçuruma düşerek telef oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Tokat’ın Niksar ilçesi Kuyucak köyünde meydana geldi. Köy kırsalında Mustafa Yılmaz’a ait koyun sürüsüne kurt saldırdı. Kurttan kaçan 40 koyun uçuruma düşerek telef oldu. Uçurumdaki ağaç dallarına takılan 4 koyun ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
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