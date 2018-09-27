‘Abla sesimi duyur ölmek istemiyorum’
İstanbul'da annesiyle birlikte yaşayan Kader Çeçem (19) 1.5 yıl önce Türkiye'de sadece 1 kişide görülen akciğer hastalığı "Siloptizi"ye yakalandı. 19 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Kader'in yaşama ümidi ise bulunacak uygun beyaz kana bağlı. Sabah’ın haberine göre; Ablası Sibel Hasırcı "Kardeşim yoğun bakıma giderken 'Abla benim sesimi duyur, ben ölmek istemiyorum' dedi. O sözleri kulağımdan gitmiyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Gücümüz artık yetmiyor, yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.
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