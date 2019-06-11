ABD’ye ‘iade’ ziyareti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bugün Washington’da ABD Adalet Bakanı William Barr ile görüşecek. Gül ve Barr, başta ABD’deki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt mensuplarının Türkiye’ye iadesi olmak üzere iki ülke arasındaki adli işbirliği konularını değerlendirecek.
Gül, görüşmede Türkiye’nin Gülen’in iadesi konusundaki taleplerini ve bu konudaki beklentisini bir kez daha ifade edecek. Bakan Gül, iki günlük ziyareti kapsamında, yarın da Kongre üyeleri ve ABD’deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek. Bu ziyaretinin ardından, Jamestown Foundation ve Türk Miras Vakfı’nda (Turkish Heritage Organization) düzenlenen toplantılarda da siyaset ve akademi dünyasından önemli isimlerle bir araya gelecek. Gül, Maryland’deki ABD Diyanet Merkezi’ni de ziyaret edecek.
‘NEW YORK’TA HER YER KIRMIZI-BEYAZ’
‘New York’ta bu yaz her yer kırmızı-beyaz’ sloganıyla organize edilen Amerika Türk Günü, Brooklyn Belediyesi önünde yapıldı. Etkinliğe Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eşi İlknur Gül de katıldı.
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