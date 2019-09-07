ABD’ye göre Türkiye artık daha güvenli
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarısını güncelledi.
Türkiye’nin güvenlik seviyesi 3’ten, daha güvenli ülke kategorisine giren seviye 2’ye düşürüldü. ABD vatandaşlarının Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırlarına yakın bölgelerine ‘terörizm’ riski nedeniyle gitmemeleri istenen uyarıda Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’a gitmek isteyenlere ise yeniden değerlendirme tavsiyesinde bulunulurken, buralardaki güvenlik seviyesi 3 olarak tespit edildi. Türkiye-Suriye ve Türkiye-Irak sınırları seviye 4 olarak tespit edildi.
DURUM İYİLEŞTİ
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden bir yetkili, şunları söyledi: “Türkiye, güncelleme sonucunda Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa ve İngiltere ile aynı kategoride yer almaktadır. Söz konusu değişiklik, Türkiye’deki güvenlik durumunun, buraya seyahat eden ABD vatandaşları açısından iyileştiği yönündeki değerlendirmemize dayanarak yapılmıştır.”
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