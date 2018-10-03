ABD'ye: Bu anlayış dünyaya barış getirebilir mi?
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD yönetiminin Suriye’de PKK terör örgütüyle işbirliği yaptığını, FETÖ terör örgütü liderine yönelik de bir yaptırımda bulunmadığını söyleyerek Washington’a sert eleştiriler yöneltti.
‘Parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği yeniden düşünmek’ temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum dün İstanbul Swiss Hotel The Bosphorus’ta başladı. Aralarında eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, eski Lübnan Cumhurbaşkanı Fuad Sinyora, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Josipovic, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab’ın da bulunduğu 600’ü aşkın uzman, siyasetçi, akademisyen ve aktivistin katıldığı forumun açılış oturumunda TBMM Başkanı Binali Yıldırım konuştu. ABD yönetiminin FETÖ terör örgütü liderine yönelik bir yaptırımda bulunmamasını eleştiren Yıldırım, özetle şunları söyledi: “Bu örgütün lideri Amerika’da el bebek, gül bebek bir malikanede yaşıyor. Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü belge, bilgi elde. Fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke, kılını kıpırdatmıyor. Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun?
İşbirliği gerektiren meselelerin başında terörle mücadele geliyor. Türkiye 30 yılı bir aşkın süredir, bölücü, etnik PKK örgütüyle mücadele ediyor. 35 bin masum insanı katleden PKK, bugün de PYD/ YPG adıyla Suriye topraklarında faaliyetini sürdürüyor. Acı olan, onların bu faaliyetini sürdürebilmesi de, dost, müttefik bildiğimiz Amerika’nın desteğiyle oluyor. Neymiş, ‘DEAŞ’ı yok edeceğiz, onun için PKK’ya ihtiyacımız var’. Böyle bir anlayış bölgeye, dünyaya barış ve huzuru getirebilir mi? Bir gün kalktılar, bizim bakanlarımız hakkında ‘Mal varlığına el koyduk’ gibi abuk sabuk kararlar aldılar. Türkiye’nin ihraç ürünlerine ilave vergi koydular. Türkiye’nin hakkı olan bazı savunma araç ve gereçlerine sınırlama getirmeye kalktılar. Böyle bir şey olabilir mi?”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle