ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu tarafından yayımlanan 2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’na tepki gösterdi.
Raporun Türkiye bölümünü değerlendiren Kalın şu ifadeleri kullandı: “Raporun Türkiye bölümü gerçek ve tarafsız olmaktan uzaktır. ABD’li yetkililer tarafından FETÖ gerçeğinin anlaşılamadığını gösteren rapor, terör örgütü olduğu hukuken ispatlanmış FETÖ’yü masumlaştırmaya çalışmaktadır. Eli kanlı bir terör örgütünü, ‘dini baskıya uğrayan mağdur’ ifadeleriyle aklamaya çalışmak beyhude bir çabadır. Bu rapor ABD’nin terörle mücadele konusundaki körlük ve tarafgirliğinin açık bir göstergesidir. Rapor, ülkemizdeki dini azınlıklar konusunda da büyük bir yanılgı ve kasıtlı çarpıtma çabası içindedir. Raporu şiddetle kınıyor, ABD yönetimini yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.”
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