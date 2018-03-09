Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>ABD'li askerler, 'Dur yolcu'ya dürbünle baktı

    ABD'li askerler, 'Dur yolcu'ya dürbünle baktı

    DHA
    09.03.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:

    Çanakkale Boğazı'ndan ABD donanmasına ait 'USS Oak Hill' savaş gemisinin geçişi sırasında Amerikan askerleri, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısını dürbünle izledi.

    ABD donanmasına ait 'Harpers Ferry' sınıfı 'USS Oak Hill' çıkarma gemisi, geçen çarşamba günü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Karadeniz’de, 8- 15 Mart günlerinde, Romanya öncülüğünde gerçekleştirilecek '2018 Spring Storm (Bahar Fırtınası)' tatbikatına katılmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan çıkarma gemisine ait fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşıldı

    ABD donanmasına ait 'Naval Forces Europe' (Avrupa Deniz Kuvvetleri) adlı sosyal medya hesabından 3 fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraflarda, tatbikata katılmak üzere Romanya’ya giden askeri gemiye Türk bayrağının çekildiği görüldü. Gemide görevli Amerikan askerlerinin, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş sırasında, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir' yazısını dürbünle izlediği fotoğraf da paylaşıldı. 

    'USS Oak Hill' çıkarma gemisine, boğazdan geçişi sırasında, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

    ABDli askerler, Dur yolcuya dürbünle baktı

    Etiketler: ABD askerleri , çanakkale , dur yolcu , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri