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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
11.11.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

ABD'den İzmir'e geldiler: Ünlü iş adamı bizim babamız

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ABD'den İzmir'e geldiler: Ünlü iş adamı bizim babamız

ABD’nin Şikago kentinde doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler, yaklaşık 9 bin kilometre yol kat ederek geldikleri İzmirde, babaları olduğunu iddia ettikleri işadamı Kasım Pırlant’a babalık davası açmaya hazırlanıyor. Alışveriş merkezleri sahibi, İzmir ve Şikago’da milyonlarca liralık yatırımı bulunan Pırlantın, seneler önce bu eyalette, anneleri Carolyn Jackson ile beraber olduğunu belirten Jackson kardeşler, önceliklerinin para olmadığını, sadece babalarının kendilerini kabullenmemelerini içlerine sindiremediklerini söyledi.

Şikago’da 1973 yılında iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde burada 9 alışveriş merkezi sahibi olan Pırlant, 2005’te İzmir’de başladığı milyonlarca liralık yatırımlarıyla ekonomi dünyasında adından söz ettirdi. Pırlant, garsonluktan başlayıp gayrimenkul krallığına giden başarılı bir iş hayatına imza attı.

ANNESİNİN ÇALIŞTIĞI KULÜPTE SÖYLENDİ

Şikago’da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jacksonın kendilerine söylediği, "Babanız bizi terk etti. Yunanistan’da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü. Annelerinin seneler önce çalıştığı Şikago Cluba giden ve burada çalışanlarla konuşan çocuklara, babalarının da aynı yerde çalışan Kasım Pırlant olduğu, anneleri Carolyn ile beraber yıllar önce bu kulüpte birlikte çalıştıkları söylendi. Bunun üzerine Kevin ve Candice Jackson kardeşler, internet üzerinden babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant hakkında araştırma yaptı. Jackson kardeşler, vakit kaybetmeden İzmir'de olduğunu öğrendikleri Pırlant'ın yanına geldi.

ABDden İzmire geldiler: Ünlü iş adamı bizim babamız

PIRTLANT'LA İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

Candice ve Kevin Jackson kardeşler, İzmir’de Kasım Pırlant ile iki kez görüştü. İki kardeş Pırlant’ın hukuken kendilerini çocukları olarak kabul etmediğini belirtti. Görüşmede duygu dolu anlar yaşadığını anlatan kardeşlerden Candice Jackson, "Ben babamı az çok hatırlayabiliyorum, 1985 yıllarında ben küçük bir çocuktum ve onun hayatımızın bir parçası olduğunu hayal meyal hatırlıyorum. Küçüktüm ve karnım acıkmıştı, babamdan bana bir şeyler almasını istemiştim. Babam, ’Tamam, sana yemek almaya gidiyorum’ deyip gitti. Onunla ilgili hatırladığım son şey bu" dedi.

ABDden İzmire geldiler: Ünlü iş adamı bizim babamız


Kendilerinin herhangi bir maddi kaygılarının olmadığını belirten Candice Jackson, "Otuz küsür sene sonra babamla görüşmek benim için duygusal olduğu kadar zor da oldu. Benim üç, Kevin’in de bir çocuğu var ve onlar büyükbabalarını bilmek istiyorlar. Biz seneler boyu babasız büyüdük ve bunun ne kadar acı verici olduğunu biliyoruz. Biz onun babamız olduğuna inanıyoruz ve DNA testi yapılmasını talep ediyoruz. Parayla ilgili herhangi bir derdimiz ya da niyetimiz yok, çok güzel bir işim var, Kevin’in de öyle" dedi.

Diğer kardeş Kevin Jackson ise kendisinin yüz hatlarına bakılmasının gerçeği anlamak için yeterli olacağını belirterek, "Anneme hiç benzemiyorum. Kasım Pırlant’ın ikizi gibiyim. Onunla ilk görüşmemizde duygulandım, çünkü Chicago’dan bütün o yolu babamla bir ilişki kurabilmek için gelmiştim. Babalık davası açmak için gerekli işlemlere en kısa sürede başlayacağız ve DNA testi isteyeceğiz" diye konuştu.

 

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