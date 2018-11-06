ABD-YPG devriyesi: Paris’te görüşeceğiz

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Meclis’te partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin, ABD’nin Türkiye’yi muaf tuttuğu İran yaptırımlarına yönelik sorusunu şöyle yanıtladı: “Biz doğrusu bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Artık dünya barışa dayalı süreci yaşamak istiyor. Yani emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz, emperyalist baskılarla yaşamak istemiyoruz. ‘Benim imkânım ve gücüm var, dolayısıyla ben her şeyi yaparım’ olmamalı. Şu anda AB ve AB ülkelerinin tamamına yakını bu işe olumlu bakmıyor. Paris’teki zirvede de masaya gelecek.

VATANDAŞIMI DONDURACAK MIYIM

(6 aylık süre sonrasında Türkiye’nin bir yol haritası var mı?) Yaptırımlar konusunda bizim duruşumuz hep net olmuştur. Hele hele petrole yönelik konularda biz hep bunu söylemişizdir; bunlar alternatifsiz bir şeydir, dolayısıyla bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Biz buradan şu anda 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. Biz bu doğalgazı almadığımız zaman, ben vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Biz böyle bir şeye uyamayız, kabullenemeyiz.

(ABD Başkanı Trump’la görüşmesinde Halkbank konusunun yeniden gündeme gelip gelmeyeceği) Zaten telefon görüşmemizde geldi. Şimdi de tabii ki Hazine ve Maliye bakanlarımız görüşmelerini devam ettiriyorlar. Olumlu bir yolda o da devam ediyor.

TRUMP BUNU DURDURACAKTIR

(ABD ile YPG’nin Münbiç’teki ortak devriyesi) Maalesef. Bunların hepsini belgelerle, Paris’te ayrıca görüşeceğiz. Kabul edilebilir bir şey değil, bizim bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi, böyle bir durum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur. Ben inanıyorum ki Sayın Trump’la bunu konuştuğumuzda da herhalde bu konu ile ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum.

(Fırat’ın doğusuna yönelik bir operasyon söz konusu olacak mı?) Bunu kaç kere söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz.”

Erdoğan, AK Parti grup konuşmasında da terörle mücadele konusunda özetle şunları söyledi:

HEPSİNİ TEPELEDİK, TEPELİYORUZ

“PKK’dan DEAŞ’a, FETÖ’den DHKP-C’ye kadar karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize saldırdığı ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz. Sadece 2016 Temmuz’dan bu yana yapılan operasyonlarda yurtiçinde 761, Kuzey Irak’ta 1092, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 3 bin, Zeytin Dalı Harekâtı’nda 4 bin 500’ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ ihanet çetesi mensuplarından 15 bine yakını tutuklu, 17 bine yakını hükümlü olarak demir parmaklıklar ardında cezalarını çekiyor.

DEAŞ ile irtibatlı 2 bin kişi tutukluyken, 7 bin kişi sınır dışı edilmiş, 70 bine yakın kişiye ülkemize giriş yasağı konmuştur. Bu yıl yasa dışı yollardan gelen 200 binin üzerinde kişi sınır dışı edildi. Organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelede yaklaşık 33 bin kişi yakalandı, uyuşturucu tüccarları ve satıcılarına göz açtırılmadı. Son 16 yılda 87 bin şüpheli yakalandı, 30 bin kişi tutuklandı.”





DEVLET ADAMLIĞI NEDİR UNUTTUN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, parti grubunda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da şu sözlerle eleştirdi: “Beyefendi, ne diyor? ‘Cumhuriyet Bayramı Ankara dışında yapılmaz’ diyor. Sen bizim birçok kutlamamıza katılmadın. Sen çıktın Tandoğan’da yürüdün, Kızılay’da yürüdün, asıl devletin icrai faaliyet ettiği bu tür kutlamalara katılmadın. Niye? Senin hayatın zaten bu tür meşru olmayan, resmi olmayan yollarla geçti. Devlet nedir, devlet adamı olmak nedir, sen bunları unuttun, bunları yapamıyorsun. O 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasına bir hediyemiz oldu. Neydi o? İstanbul Havalimanı. Bundan daha güzel ne olabilir ama işte sen o güzelliği, coşkuyu yaşamaktan mahrum oldun. Nasibin yok... Bizden önce gelen CHP zihniyeti ve diğerleri siz ne yaptınız? Bay Kemal, çalışıyoruz, üretiyoruz. Kıskansan da patlasan da çalışacağız.

Bu zat geçen perşembe günü bir televizyon programının canlı yayına katılıyor, orada epeyce bir esip gürlüyor ama söylediği şeylerin aslı astarı yok. Mesela, CHP’nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, Muğla’nın tüm ilçelerinde okul yaptırdığını, her yeri ana sınıfları, kreşlerle donattığını söylüyor. ‘Araştırın, gerçekten var mı?’ dedim. Arkadaşlar aradılar, taradılar, belediyenin Muğla’da yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Hani birkaç okulu, tüm ilçeler diye söylersiniz, mübalağa etmiş der geçeriz. Ancak hiç olmayan bir şeyi dakikalarca ballandıra ballandıra anlatmanın adı nedir, doğrusu biz bilmiyoruz. Konuyu erbabına havale ediyoruz, artık psikiyatrist mi olur psikolog mu olur nörolog mu olur yoksa Pensilvanya’daki şarlatan mı olur, kendileri bilir.”

Ette fiyat artışı refahla ilgili

İnşallah kısa bir zamanda artık hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak. Bütün bunlara rağmen halen ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin genel refah seviyemizin artması sebebiyle talepte yaşanan yükselişle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da söylüyorum, biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz. Çünkü vatandaşımıza ucuz et, kıyma, kuşbaşı yedirmekte kararlıyız. Zaman zaman da bunu yapıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yeni dönemde kalıcı bir şekilde çözeceğiz.

Yıldırım’ın adaylığı: Biraz sabır

GRUP toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin “Sizin bu gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içerisinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var” mesajı verdi. Erdoğan, bakanların adaylığına ilişkin de, “Darda zorda kaldık mı niye olmasın” dedi.