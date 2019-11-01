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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 00:40, Son Güncelleme:

"ABD, Türkiye'den vazgeçebilecek durumda değil"

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"ABD, Türkiye'den vazgeçebilecek durumda değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu. Ünal, ABD ile Türkiye arasındaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD-Türkiye ilişkilerine baktığımda ABD, Türkiye'den vazgeçebilecek durumda değil." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

ABD'nin ne yapmaya çalıştığını ABD'nin içinden baktığınızda da anlamak zor. Bir tarafta Trump azil süreci yaşarken bir tarafta Ukrayna öbür tarafta Rusya, Temsilciler Meclisi'nin aldığı pozisyon, senatörlerin yaptığı açıklamalar ABD artık yeni dünyada şöyle bir yerde. Trump, tweetle Dışişleri Bakanını görevden aldı.

Trump ile ilgili çok şey söylenebilir ama ben şunu söylüyorum. Trump anormal değil, yeni normal. Trump bütün bu sorunları çözerken hiç tanık olmadığımız esneklikler ve farklı seçenekleri çok hızlı bir şekilde deneyebiliyor.

Yeni normalden kastettiğim şey şu. Uluslararası sistemin çökmesinden kaynaklanan ara geçiş döneminin yeni normalini konuşuyoruz.

Uluslararası sistem çökmüştür. Uluslararası sistemin çöktüğünü kurumlarından anlıyoruz. AB'ye bakın, NATO'ya bakın, BM'ye bakın bu kurumların hiçbirisi çalışıyor mu?

Bugün geriye dönüp baktığınızda Almanya, İngiltere, Fransa bölgede oyun dışı kalmış durumda. Cumhurbaşkanımıza görüşme teklif edip bir şekilde bölgedeki sürecin bir parçası olmak istiyorlar.

Trump yaptığı şeylerin niteliği ile değil sonuçları ile ilgileniyor. Yeni normalden kastettiğim şey bu.

Türkiye ile ilgili yapılan analizleri izlerken dehşete kapılıyorum. Sanki dünya sabit Türkiye değişken gibi analizler yapıyorlar. Halbuki şuanda dünyanın ne durumda olduğunu çok iyi görmek lazım.

Bölgede olup bitenleri anladıktan sonra Türkiye'nin gerçekten ne yapmak istediğini daha doğru görüyorsunuz. Türkiye'nin yaptığı şeylerin ne kadar doğru olduğunu anlamak için de ben tek bir örnek veriyorum. Diyorum ki Türkiye geçmişte Güneydoğu bölgesini konuşurken, Türkiye bir bölünme tehdidini konuşurken, Türkiye bugün Afrin'i Cerablus'u Resulayn'ı konuşuyor. Türkiye bugün toprak bütünlüğünü, üniter yapısını garanti altına almış ve kendi toprak bütünlüğüne dönük tehditleri kendi kaynağında kurutan bir inisiyatif almış durumda.

(Temsilciler Meclisi kararları) Türkiye'nin başında FETÖ diye bir bela var. 165 ülkede Türkiye aleyhine propaganda yürüten bir yapı var. Özellikle Temsiciler Meclisi ve senatoda nasıl etkin olduklarını biliyoruz.

Temsilciler Meclisi'nden böyle bir karar çıktı doğru. Yarın senatoda böyle bir karar alınabilir mi? Burada Trump'ın tavrında bir değişiklik ortaya çıkabilir mi? Trump'ta içeride belli noktalarda sıkışıklıklar yaşıyor. Yani bugün bakıyorsunuz Bağdadi ile ilgili süreçte aslında Türkiye'ye dönük bir tuzağa dönüştürülmek istendiğini Türkiye'nin de o tuzağı bozduğunu görüyorsunuz.

ABD-Türkiye ilişkilerine baktığımda ABD, Türkiye'den vazgeçebilecek durumda değil.

Biz şunu biliyoruz onlar da biliyorlar. Barış Pınarı Harekatı'na toplumsal desteğin yüzde 81 olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla biz içeride bu toplumsal mutabakatı sağlamışken artık burada bizim ne yapacağımız önemli. Son ana kadar Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce 8 Ekim gününe kadar ABD'nin söylemlerine bakalım. Biz 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlatıp 5 saat içerisinde sonuç aldığımızda ABD, Rakka'yı 1,5 ay bombaladı. Biz Tel Abyad ve Resualyn'ı 16 saatte temizledik. Üstelik hiçbir sivilin tırnağına zarar vermeden yaptık.

Barış Pınarı Harekatı başladığında ekonomide ne yaptılar. Doları 5.89'a kadar çıkardılar. Türkiye onu da kontrol etti.

(Trump'ın skandal mektubu) Mektupla süreci sabote etmeye çalıştılar.

 

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